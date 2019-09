Les Indés fourbes : Ayrolles et Guarnido à la conquête de l'Eldorado

< >

Réjouissez-vous amis, car cet extraordinaire aventure vous est narrée par l'un des conteurs les plus talentueux, Monseigneur Alain Ayrolles (ménestrel de De Cape et de Crocs). De sa verve je me suis régalée. De sa poésie, son humour et les moult surprises que vous découvrirez vous vous délecterez. Sa maîtrise du parler est simplement exquise.Magistralement illustré par Maître Juanjo Guarnido (grand dessinateur de Blacksad), mes yeux, ils se sont délectés de ces traits dont seul Don Guarnido a le secret.N'ayez crainte, ces habiles poètes ne vous entourloupent point : de leur renversante épopée vous ne lirez qu'un seul et unique recueil.Une aventure qui fait suite au roman de Francisco de Quevedo. Nul besoin, si ce n'est par pur curiosité, de lire le livre avant ladite BD.Les seigneurs maîtres barbouilleurs ont librement continué les aventures d'un misérable miséreux espérant trouver meilleure vie dans le nouveau monde.Alain Ayroles (scénario), Juanjo Guarnido (dessin et couleurs) - Les Indes Fourbes - 9782756035734 - Delcourt - 34.90 €En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées sur leur blog