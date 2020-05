Les oiseaux ne se retournent pas : famille, guerre et exil

Elle doit survivre, elle ne connaît personne et elle tente d’arriver dans un pays où tout le monde lui a promis une vie meilleure, mais où personne ne veut d’elle. Sur la route, elle va rencontrer Bacem. Le jeune homme est un déserteur et un joueur de oud. L’instrument va panser un peu leurs blessures et tisser un lien fort entre ces deux âmes en peine.Cette BD est une merveille ! C’est certes une histoire dure et parfois mélancolique, mais il y a aussi une poésie extrêmement touchante.À la fois dans les mots, mais aussi dans le style graphique qui emporte avec lui toute une culture riche et millénaire faite de mystères, d’arabesques et d’une myriade de petits trésors. Le travail de la couleur est sublime avec un noir et blanc intense ponctué de touches de couleurs vibrantes qui contrastent à merveille.Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraires Momie.

En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de cœur des librairies en manga, comics et bande dessinée. D’autres informations sont aussi partagées sur leur blog Nadia Nakhlé – Les oiseaux ne se retournent pas – Delcourt – 9782413027652 – 25,50 €