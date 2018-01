Les Pionniers : au commencement, Gotlib créa Fluide. Et Dieu piqua un fou rire

Ils n’étaient armés que de gouache et de fusain, avec dans leur gourde probablement pas que de l’eau. Mais ils se sont aventurés sur des sentiers inconnus, à la conquête d’un Nouveau Monde. On leur promettait la potence, ils nous offrirent des fous rires. Et quitte à rendre à César ce que Brutus lui avait fauché : ils furent les Pionniers.





Alors oui, Fluide glacial, ce n’est pas très sérieux, c’est souvent potache – c’est de l’umour, avec un H grandement absent. Mais Fluide, c’est avant tout « le pied de nez à un monde qu’il devait trouver trop triste ». Il, c’est Marcel Gotlib, qui lança déjà comme une grande farce, le premier numéro le 1er avril 1975.

Et comme toute naissance s’accompagne d’une grande brassée d’air inspiré, et d’un cri tonitruant – façon Tarzoon, qui aurait trouvé là une place toute désignée – Gotlib lança cet appel vers l’infini, et au-delà.

En somme, ils partirent, ils n’étaient qu’une poignée – Brétecher, Franquin, Moebius, Mézières, Druillet, Reiser, Cabu, Hermann, Forest, Loup, Masse, Spiegelman, Kurtzman... « Mais par un prompt renfort, Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port », pourrait-on dire.

Les années 70 furent alors pour Fluide ce que la Joconde est au Louvre, ce que Michelange est à la renaissance, ce que Jaco est à Delafon... Un formidable album a donc vu le jour, sorte de machine à remonter le temps, pour redécouvrir, document d’archives à l’appui, la création, les premières planches, l’origine.

Voilà : le lecteur est soudainement, sans ménagement – ni ménagerie – plongé dans les prémices de Fluide. Au départ, d’ailleurs, Gotlib envisageait de l’appeller La voix du sang... mais Diament posa son veto, pour éviter toute connotation révolutionnaire, voire d’appel au meurtre.

Au final, 203 pages d’histoire, un manuel qui devrait entrer dans l’enseignement dès les classes primaires. Fluide a grandi avec la société française, et les dessinateurs, scénaristes, soutiens, opposants, détracteurs (jusqu’aux têtes de pioche) ont changé, à leur manière, notre petite nation.

Un livre d’Histoire, un livre avec des histoires, trop denses pour être racontées par le menu. Une splendeur.

Gérard Viry-Babel Collectif – Les pionniers - Les années 70 de Fluide Glacial – Editions Fluide Glacial – 9782352079729 – 25,90 €