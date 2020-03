Les univers féériques de Minikim : une rafale d'ondes positives

par Julie, de Momie Clermont

En ces temps de confinement, chacun s'affaire à retrouver le plaisir de lire, se recentrer sur soi et ses proches.Vos libraires n'y échappent pas et l'envie m'est venue de partager avec vous non pas un livre, mais une autrice dont l'univers est trop méconnu à mon goût. J'ai nommé Minikim, auteure vivant à Montréal et que j'ai découverte avec sa série Alta Donna puis Couette chez Dargaud, primée meilleur album jeunesse aux Joe Shuster Awards canadiens. Vous pouvez découvrir ses dessins à cette adresse Et ce qui m'a donné envie de vous la faire découvrir, c'est son univers coloré, enfantin et tellement poétique.Nola vite dans la paisible, mais trop ennuyeuse bourgade d'Alta Donna. Entre sa famille et ses camarades tellement banals, Nola rêve de nouveauté et d'aventure. Lorsque Damiano et sa sœur Ines débarquent au même collège, Nola se rend compte que cette fratrie n'est pas comme les autres. Avide de mystères et poussée par sa curiosité débordante Nola va mener l'enquête sur eux….Nola est une héroïne qui n'a pas sa langue dans sa poche, et son envie d'aventure est communicative. On regrettera cependant que la série ne fasse que 3 tomes tant l'on a envie que ces aventures continuent. Cette BD à la croisée de Cerise et des films de Spielberg, saura séduire vos préados et vos jeunes ados avec son univers qui mêle humour et fantastique dans un univers pop. On en redemande !Couette quant à elle est une petite fille qui un jour tombe du ciel, dans une goutte de pluie au milieu d'une décharge publique. Mais qu'à cela ne tienne, une caravane abandonnée, un champ quelques moutons et voici une partie de la décharge transformée en havre de paix et de magie. Elle va rencontrer Bidou l'un des sans-abris de la ville, puis d'autres habitants et partout Couette laissera une aura poétique qui va peu à peu transformer le quotidien des gens qui la côtoient.Encore une fois, l'univers de l'auteur embarque petits et grands dans une ode positive à la vie. Mais attention la réalité n'est pas cachée, on aborde la pauvreté, la méfiance des gens face à l'inconnu, etc., mais Couette avec son enthousiasme débordant transforme les gens et les situations. En cette période ça fait un bien fou ! Je suis sûre que tous les lecteurs rêveraient de voir débarquer une Couette dans leur jardin, il y a un je ne sais quoi de la poésie que l'on retrouve dans les films de Miyazaki avec une touche de Roberto Benigni.Vous pouvez même vous abonner à sa lettre dessinée (c'est gratuit) et vous recevrez ses chroniques quotidiennes avec sa famille, avec humour et tout en douceur.