Maltraitance animale : Adieu, veau, vache, cochon, couvée...

Recueilli par des néoruraux antispécistes, Néo avait trouvé la voie royale : lui qui avait quitté l’état de mignon petit porcelet, sans pour autant accéder au rang de porc digne de faire des saucisses, trouvait là un arrangement idéal. Une retraite de star, sans contraintes ni questions existentielles… Ces gens, suffisamment tolérants pour accepter que chien et cochon squattent le canapé devant la télé, ne s’attendaient pas à une descente des services policiers.Et c’est avec une violence imbécile qu’une armée de Robocops débarqua dans la ferme, pour capturer les animaux présents. La bataille fait rage : tout comme Carthage en son temps, la ZAD delenda est…Néo se retrouve alors avec pour compagnons de route, ayant réchappé à la rafle — littéralement, l’une des bêtes parle de déportation ! – une brebis et une poule qui se veut coq. Amis des crises identitaires, bonjour.Leur voyage va les porter vers un monde que l’on ne reconnait qu’à regret : celui de la maltraitance animale, où l’unique fin possible passe par L’Abattoir. « Que la nature est cruelle », commente Néo voyant un hibou s’emparer du lièvre qu’il avait rencontré. « Parce que tu crois que les humains sont des agneaux ? », lui répond la brebis.« Je ne sais pas… Jusqu’à la nuit dernière, je n’avais jamais eu à me plaindre d’eux. » Partis en quête d’une terre d’accueil, l’arche de Néo ne sera que métaphorique, bien qu’elle ait essuyé un véritable déluge.Voilà bien une bande dessinée que l’association L214 pourrait porter bien haut : car derrière l’épopée animalière, c’est toute la question du traitement des bêtes à plumes ou poils qui est posée. Quand L’abattoir devient l’unique obsession, la survie des la race animale semble passablement mal barrée.Existe-t-il un paradis à découvrir, dans l’espoir que soit permise une vie sans mort atroce ?Avec un dessin particulièrement réaliste — âmes sensibles, attention aux têtes tranchées, ou presque — L’arche de Néo passe par la fable pour nous parler de la condition des bêtes. Sensibles, complexes, probablement plus qu’on ne voudrait l’imaginer, nos amis à sabots, fendus ou non, et ergots, méritent certainement plus de considérations que celles dévoyées par la société consumériste.La quête d’un El Dorado, dans laquelle tout humain pourra s’identifier, passe par cette aventure initiatique. Et n’épargne guère le lecteur. De quoi regarder avec bien plus de circonspection son steak…Stéphane Betbeder (scénario), Paul Frichet (dessin et couleurs) – L’arche de Néo ; À mort, les vaches — Glénat — 9782344027035 – 14,95 €