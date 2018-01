MERDRE ! Jarry par Ubu, Ubu par Jarry

Attention, miracle : son ennemi à lui, aussi, c’était la phynance – et même les poches souvent vides à phynances. Ses créanciers auront d’ailleurs participé à précipiter sa chute. Mais Le Père Ubu n’est pas tombé : il s’est essoufflé, tout simplement. Lui qui aimait tant la bicyclette. Alfred Jarry fut. Alfred Jarry est mort (8 septembre 1873 - 1er novembre 1907). MERDRE !







On connaît Ubu pour cet adjectif qu’il nous a légué, ubuesque – quoiqu’aujourd’hui concurrencé par l’abracadabrantesque ! Pas certain qu’il soit lu autant qu’il le mériterait toutefois. C’et pourtant un personnage qui le suivit de tout temps, depuis la plus ancienne version, rédigée alors qu’il était en Première, au lycée de Rennes.

On ne s’étonnera pas, dès lors, de la fusion entre l’art de Jarry et sa vie, André Breton l’avait justement pointé – cité en exergue du livre : « Nous disons qu’à partir de Jarry, bien plus que Wilde, la différenciation tenue longtemps pour nécessaire entre l’art et la vie va se trouver contestée, pour finir anéantie dans son principe. » (Anthologie de l’humour noir)

La biographie que signent Daniel Casanave et Rodolphe rend l’hommage indispensable à Alfred Jarry, parcourant en noir et blanc les 34 années de sa brève existence. Mais ô combien dense. Élève brillant, Jarry quitta la Bretagne pour Paris à 18 ans : son parcours allait s’inscrire dans l’histoire des lettres françaises.

En 1896, quand la première représentation d’Ubu se fait au Théâtre de l’Œuvre, la créature hors norme prend vie, forme et s’installe dans le monde parisien. Et deviens incontournable. Ce personnage fantasque qui vit pour le plaisir, au mépris ouvert de la réalité, a déjà donné des ailes à Jarry. L’identification de l’un à l’autre les rendra indissociables : Ubu n’est pas un prétexte, Jarry est le bouffon qui virevolte sur la vie et prend tout avec dédain.

Bicyclette, absinthe et revolver, sceptres sacrés du Père Ubu – tel qu’il se présente lui-même – deviennent les attributs par lesquels l’homme exerce cette liberté folle.

À cela s’associait ce langage qui emmerda tant Gide, et l’inspira dans Les faux-monnayeurs. Les mots tordus, maltraités, inventés, servent le théâtre du quotidien où Jarry se délecte jusqu’à l’absurde. Ces expressions d’un autre temps, dans la bouche d’Ubu, déforment le monde pour le révéler ; dans celle de Jarry, elles deviennent sublimes. Avec le même effet sur les passants.

Entouré du Douanier Rousseau, d’Appolinaire, d’Oscar Wilde pour n’évoquer que les plus grands, Alfred Jarry a changé le monde. Et lui a même légué la science des solutions imaginaires : la pataphysique. Et l’on se surprend, au fil des bulles qui s’égrènent, à guetter un « Bouffre », un « Merdre » et le murmurer avec un sourire chafouin...

Jarry est mort. Vive Ubu.

Daniel Casanave et Rodolphe – Merdre - Jarry, le père d’Ubu – Editions Casterman, Ecritures – 9782203120211 – 18,95 €