Mia & Co : fais-toi confiance!

Adeline Poivre







Même si Mia a débuté sa vie de lycéenne séparée de ses amis, cela ne l’empêche pas de les retrouver dans l’appartement du grand-père de Wilfried pour se livrer aux quêtes et combats offerts par les jeux vidéo.Puis, cette année Mia peut s’adonner à une autre de ses passions, celle de la vidéo. En effet, l’héroïne aux cheveux flamboyants s’incruste aux cours de cinéma enseignés dans le lycée de ses amis : elle doit alors réaliser un court-métrage. Elle décide, avec l’aide de ses acolytes, de réaliser un court-métrage d’horreur, ce qui a pour effet d’effrayer Zouzou, le plus trouillard de la bande !Grâce à ce projet, Mia rencontre un nouvel ami, Rudy, aussi passionné qu’elle. Il l’encourage alors à aller plus loin, à se faire confiance. Elle l’écoute et débute une réalisation plus ambitieuse.Entre elle et Rudy, le courant passe, un peu, beaucoup. Toutes ces nouvelles opportunités, aussi excitantes soient-elles, viennent perturber la stabilité du groupe et les plans de Mia.C’est avec plaisir et tendresse que nous retrouvons tous ces personnages que nous avons appris à aimer au fil des tomes. Ces personnages aux particularités diverses qui délivrent des messages de tolérance et d’amitiés sincères.Dans ce dernier tome en date, on apprend aussi que rien n’est impossible lorsque l’on est passionné, qu’il faut écouter ses envies et foncer ! Un beau message d’espoir pour les jeunes qui peuvent se sentir perdus dans des cadres parfois trop étroits.Vanyda (scen.), Nicolas Hitori De (dess.) - Mia & Co, vol.3 - Dargaud - 9782205077957 - 15 €