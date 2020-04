Michel et le grand schisme : Maurel prend le pouls d'une France qui va mal

Humour et sens de l'à propos





Et pourtant, le travail den'a rien à voir avec les BD documentaires dont les tables de librairie regorgent. La crise sociale n'est pas le sujet de ce troisième volet, c'est son décor. Celui que Michel partage avec les lecteurs de ses aventures. Dans la France ici dépeinte, les manifestants qui descendent régulièrement dans les rues se font nasser, gazer, quand ils n'ont pas les yeux crevés. Les travailleurs qui enchaînent les petits boulots se font virer dès qu'ils ne respectent pas à la lettre les instructions qu'on leur donne, les plats sont livrés en vélo et les trottinettes en libre accès jonchent les trottoirs. Voilà pour le contexte.Même s'il a perdu son boulot de journaliste et ne pratique plus les reportages audio que pour le plaisir, même s'il doit implorer les agences d'intérim de lui fourguer l'une ou l'autre mission de manutentionnaire pour survivre, Michel n'est pas le plus malheureux des hommes. Et pour cause, il a rencontré l'amour, le grand, avec un A majuscule, celui qui bouscule et fait que la vie bascule. C'est avec Béa que Michel met le pied dans des endroits qu'il n'a jamais fréquentés, grâce à elle qu'il rencontre des copines qui ne lui ressemblent pas vraiment, avec ses yeux qu'il prend un peu de distance par rapport à la vie qui s'écoule et aux injustices qui la ponctuent.Michel met toute sa maladresse et sa bonne volonté au service de cette relation qui démarre. Et les histoires courtes de ce nouvel album sont les étapes qui permettent à notre héros rigolo de reprendre sérieusement en main les rênes de sa vie.Si Pierre Maurel ancre son récit dans le réel, il a surtout un sens peu commun pour dessiner le détail qui fait mouche et rendre l'air du temps irrespirable. Loin du militantisme borné, cependant, il ne fait pas de son héros un révolté, un insoumis ou un perpétuel indigné. Michel est un gars qui a des valeurs (largement à gauche), qui croit aux institutions et aimerait que le monde tourne un peu plus rond, mais qui va de déception en déception. Heureusement qu'il y a Béa pour lui donner une bonne raison de se lever le matin et de rêver un avenir moins gris. Non pas en fomentant la révolution, mais en se construisant un petit nid à l'écart du tumulte.De plus en plus à l'aise avec son trait et ses trames, Maurel prend un plaisir visible à croquer son rondouillard de Michel et ses lunettes à montures épaisses. Empruntant à la fois les codes de la BD autobiographique américaine (Michel est un cousin européen du Fante Bukowski de Noah Van Sciver) et les registres de la satire sociale, Maurel parvient à être à la fois drôle, touchant et pertinent. C'est rare. Et précieux.Ne vous en privez pas. Dès que la pandémie de Covid-19 permettra aux librairies de rouvrir, foncez chercher ce (trop) petit album orange sorti juste au moment du confinement : son ton acidulé vous donnera la pêche.Pierre Maurel - Michel et le grand schisme - L'employé du Moi - 9782390040675 - 14 €