MIND MGMT : Matt Kindt manipule les masses

Imaginez qu'un groupe d'individus dotés de pouvoirs psychiques extraordinaires soient manipulés pour changer le cours des événements et, plus particulièrement, pour altérer la perception des populations par rapport à la réalité environnante. Imaginez que ces individus soient recrutés par une société appelée Mind MGMT en vue d'influer sur des événements majeurs, des soulèvements, des révolutions, à travers le monde... Imaginez que Matt Kindt vous raconte tout ça dans un triptyque foisonnant, dont le premier tome paraît ce 19 mars chez Monsieur Toussaint Louverture.





Un dossier remplis de sous-dossiers

On connaît le goût de l'éditeur toulousain pour les livres hors normes, épais, labyrinthiques. On se souvient encore du brillant premier tome de Moi ce que j'aime, c'est les monstres, d'Emil Ferris (dont on attend toujours la suite, pas encore publiée en anglais). Monsieur Toussaint Louverture reste fidèle à sa ligne éditoriale avec cet épais premier volume du Mind MGMT de Matt Kindt, traduit de l'anglais par Thomas de Châteaubourg.Regroupant les 12 premiers fascicules du comic book publié par Dark Hors Books aux Etats-Unis, Mind MGMT, Guerres psychiques et leurs influences invisibles nous embarque dans une course-poursuite effrénée, derrière son héroïne principale, Meru, journaliste et autrice, qui, alors qu'elle cherche le sujet de son deuxième livre (après le succès de librairie de sa précédente enquête sur un crime non élucidé), se retrouve menacée de mort par de parfaits inconnus et prise sous l'aile d'un agent de la CIA, dont le collègue vient d'être assassiné.Règlements de compte dans les toilettes, poursuite de toit en toit, tentative d'assassinat à bord d'un avion, puis sur une jonque au fond de l'Asie, tous les clichés du récit d'action et d'aventure sont convoqués par l'auteur pour mieux nous embarquer dans son histoire de... dingues. Ou de dupes...Car derrière ces courses poursuites incessantes, ces rendez-vous manqués et les énigmes qui les ponctuent, on découvre le fonctionnement d'une société très secrète et lucrative, qui avait pour objet de manipuler l'esprit des citoyens, pour assurer tantôt la paix, tantôt le renversement des régimes...En son sein, des professionnels dotés de pouvoirs particuliers : l'un prédit le futur en lisant les pensées des personnes qui l'entourent, d'autres sont douées pour la propagande, tandis qu'un autre encore peut déceler le point faible de n'importe quelle structure. On prétend même que l'un d'entre eux est capable de tuer n'importe quel humain d'une simple pression de l'index. Et qu'il est immortel.Le périple de Meru à travers les continents, raconté d'abord de façon chronologique, mais rapidement perturbé par des retours en arrière et des sauts dans le temps, est entrecoupé de sous-dossiers présentant les membres du Mind MGMT, racontant pour chacun d'eux l'apparition de leurs pouvoirs, leur entraînement et leur contribution au travail collectif de l'équipe. Les chapitres se suivent, l'histoire se débobine petit à petit, puis se tord sur elle-même pour brouiller certaines des pistes qu'elle avait dégagées.Il est peut-être moins question de suivre le fil de l'histoire, d'ailleurs, que d'accepter le principe de s'y perdre. Chaque planche propose ainsi non seulement un alignement de cases comme dans toute BD, où est raconté le fil principal de l'histoire (un lettrage bleuté en haut de page signale à juste titre : « Toute information essentielle doit être consignée à l'intérieur de cette zone »), mais également une marge dans laquelle sont imprimés des textes additionnels comme celui-ci :Dans le pied de page apparaissent en outre à certains moments des indications ou informations complémentaires de ce genre :Impossible de lire en même temps les marges, les pieds de page et les cases, sans se prendre les pieds dans les phylactères ou le récit dans les dents. On s'égare plus d'une fois. On va de l'avant, puis on revient en arrière. On se garde un morceau pour plus tard, quand on aura tourné la dernière page et qu'on aura encore faim. On compulse un dossier du tout début pour mieux comprendre une scène qui se déroule cent pages plus loin.Matt Kindt s'amuse, c'est certain. Il laisse courir son imagination, en mode paranoïaque, violent et sauvage. Les pages sont bourrées d'action, les morts se succèdent, les scènes de poursuite également. Le dessin de Kindt, parfois proche de la simple esquisse, ne simplifie pas toujours la lecture des cases, mais on reste bluffé par le flot de planches et de personnages. Arrivé au bout des 352 pages, pourtant, on sait qu'il en reste encore deux fois plus à traduire. Les deux volets suivants sont annoncés pour septembre et janvier prochains. On a déjà hâte.Matt Kindt, – MIND MGMT, Rapport d’opérations 1/3, Guerres psychiques et leurs influences invisibles – Monsieur Toussaint Louverture – 9791090724846 – 24,50 €