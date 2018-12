Mistinguette : quand les préados pétillent

SYLVIE PAYET

Pétulante, féminine, passionnée, mâture, au caractère affirmé, la préadolescente, dans le tome 9, est bien embêtée. Pour les vacances de février, alors qu'elle pense retrouver son amie Fatou pour préparer un exposé sur l'engagement, celle-ci part chez sa tante.À cette déception s'en ajoute une autre, la présence de son père qui a la bonne idée de prendre une semaine de congés inopinée pour être avec sa fille et son fils Arthur. L'enfer des activités en série et en tout genre, d'un père heureux d'être dans le partage avec ses enfants, commence et la jeune lolita enrage : « Quelle galère ! Je vais jamais pouvoir tenir une semaine comme ça. »À la phase subir, succède la phase découvrir, grâce à l’opportunité d'organiser bénévolement, avec son père et un de ses amis, un carnaval de quartier. Le père conseille à sa jeune rebelle, néanmoins conciliante et respectueuse envers ses parents, de lier cette expérience associative avec l'exposé pour ne pas perdre de temps.La force de la bande dessinée est d'introduire, au cœur d'un engagement associatif et citoyen, les connaissances scolaires. On retrouve, dans ce tome 9, ce qui est l'âme de la série, l'amitié, les premiers émois, les chipouilleries de préadolescents suspendus à leur portable, les relations parents-enfants qui les structurent : des valeurs, la découverte de la vie, centrée sur le partage et l'engagement dans la ténacité. « Voilà ! S'engager c'est certes parfois échouer, mais c'est surtout ne JAMAIS abandonner. »Après subir et découvrir, il s'agit d'agir, et la dernière phase est de réussir dans le plaisir pour tous. Si les parents, à cet âge, sont perçus comme des empêcheurs de tourner en rond, grâce à l'amour qu'ils portent à leurs enfants, ce qui paraît un cauchemar s'avère un rêve. Quelle leçon !L'ouvrage est accompagné d'un test adapté et de réalisations créatives.Greg Tessier, Amandine – Mistinguette Tome 9 Un amour de carnaval – Editions Jungle - 9782822222945 – 10.95 €

