Mort et déterré : mourir n'est pas de tout repos

Un scénario bien ficelé





Un réalisme sur mesure

Démarrer une nouvelle série pour ado est un défi dont on mesure mal l'ampleur. Pour l'auteur qui ne se contente pas de recopier, de près ou de loin, les ingrédients qui ont fonctionné ailleurs, il faut à la fois susciter la curiosité des lecteurs et répondre à certaines de leurs interrogations, les malmener, les surprendre, tout en conservant intacte l'envie de prolonger la lecture dans les albums à venir., le scénariste de « Mort et déterré » y parvient sans peine. Et pour cause, il mélange les genres, emprunte son héros au registre des histoires de morts-vivants, tout en saupoudrant son récit d'humour et de mélancolie. Il scénarise le retour à la vie de son héros en multipliant les scènes d'action, les retournements et en tirant allègrement sur les ressorts de la comédie.On sent que le projet est nourri par l'épais roman jeunesse de Jocelyn Boisvert (publié en 2008 au Québec aux Editions Soulières), dont il est l'adaptation en BD. L'univers familial et les amitiés de Yann sont plus denses qu'on ne l'attendrait d'une BD pour ados ; les réflexions du héros et narrateur, parfois un peu littéraires, ponctuent l'avancée du récit... sans pour autant l'alourdir.Une fois revenu à la vie, ou à ce qui y ressemble, Yann Faucher, le héros, va tout faire pour ramener le bonheur au sein de sa famille qui se retrouve anéantie sous le poids du deuil et de ses conséquences. Pas simple comme mission, quand on dégage une odeur de charogne et qu'on terrifie les passants au premier regard...Si le roman peut sans difficulté mettre en place un univers au réalisme magique, où un zombie vient frayer avec les vivants sans que ce décalage ne bouleverse complètement l’ordre des choses dans la tête des lecteurs ; en images, le pari est plus risqué. En BD, il faut choisir son camp et ses codes : un dessin minutieux, réaliste, soulignera le côté gore des morts-vivants ; un dessin arrondi, caricatural décrédibilisera le sujet et amplifiera les effets humoristiques.Pascal Colpron a choisi de suivre une voie semi-réaliste : son dessin se veut fidèle dans les décors et les personnages, mais sa créature sortie de la tombe n’est pas trop effrayante, elle évoque plutôt les personnages du jeu vidéo Plants vs. Zombies que les protagonistes de Walking Dead. Le pari est donc réussi. Et le talent de Colpron pour mener les séquences de poursuite et de traque tambour battant rythme joliment l’album.Avec cette nouvelle série, les éditions Dupuis confirment qu’elles ont le nez pour aller dénicher dans la Belle Province une nouvelle génération de bédéistes, capables de s’investir sans compter dans une BD tout public de qualité, comme Delaf et Dubuc le font avec succès depuis le début des Nombrils.Jocelyn Boisvert et Pascal Colpron – Mort et déterré, tome 1 – Editions Dupuis – 9782800169927 – 9,90 €