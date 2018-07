Mythes en BD : Oedipe sage comme une image ?

La collection de bandes dessinées "La Sagesse des Mythes" imaginée par Luc Ferry nous invite à pénétrer dans la mythologie, afin de redécouvrir et aborder d'un point de vue différent les mythes de la Grèce Antique. Et le dernier album paru, qui revisite le mythe d'Oedipe, est une nouvelle fois une réussite.



Le drawmadaire

Par Johnny Domingues





La Sagesse des Mythes: collection à succès

Le mythe d'Œdipe

Une recette qui fonctionne

Ayant déjà parcouru quelques-uns de ces albums, tels que Prométhée ou Pandore, ce qui en ressort indubitablement est sans nul doute sa morale indémodable. Luc Ferry, féru d'histoire ancienne, nous offre à travers La Sagesse des Mythes une approche différente et accessible à tous. En effet, puisqu'il peut s'avérer difficile de rendre compréhensible la mythologie aux plus jeunes et même aux adultes, Luc Ferry a décidé de s'entourer d'une équipe talentueuse et passionnée. Et le résultat est au rendez-vous, comme toujours.Devenu au fil du temps une légende incontournable, Œdipe est de nos jours plus communément lié au célèbre complexe.L'histoire d'Œdipe commence dans la Grèce Antique, à Thèbes plus précisément. Une prophétie annonce un sort funeste pour le père d'Œdipe, le roi Laïos. L'enjeu est d'une gravité sans pareille : afin d'éviter la chute du royaume, Laïos doit abandonner son fils sur le mont Cithéron. Ce dernier s’exécute et envoie un volontaire tuer le bambin princier.Mais contre toute attente, l'enfant est recueilli par le roi de Corinthe – et deviendra prince du royaume. Cependant, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Œdipe mène une vie heureuse avec ses parents adoptifs, jusqu'à une tragique révélation. Ignorant tout de sa véritable origine, le jeune Œdipe ne prête pas attention à l'oracle de Delphes qui lui prédit un sombre avenir : il tuera son père et épousera sa mère. Et nous voici happés par une histoire aussi fascinante qu'angoissante, une merveille mythique qui ravira les lecteurs les plus curieux.Le mythe est conté à travers une bande dessinée remarquable. Richesse des dialogues, harmonie des couleurs et illustrations, Œdipe apparaît comme un modèle du genre.L'époque antique, retranscrite à la perfection, est magnifiée par le crayon de Diego Oddi, qui réalise un travail superbement mené en collaboration avec Ruby, coloriste doué et au talent admirable. La mise en page est originale, permettant par la même occasion l'expression sans limites des couleurs, nuancées, multiples et tout à fait étincelantes.De plus, un trait marqué et précis confère aux dessins un certain réalisme, véritable marque de fabrique de la collection "La Sagesse des Mythes".Et la collection de bandes dessinées historiques, menée par Luc Ferry, fonctionne toujours autant. Notons également une lecture rapide facilitée par une fluidité scénaristique concise et une agile construction des dialogues, le tout dirigé par la plume de Clotilde Bruneau, réputée pour son travail admirable dans les séries Le Petit Prince.Alors, si vous ne savez quoi lire pour vos journées estivales, pensez à Œdipe sans complexe !Scenario Clotilde Bruneau, Dessin Diego Oddi, Couleur Ruby - Oedipe - Collection La sagesse des Mythes, Editions Glénat - 9782344012222 - 14,50 €