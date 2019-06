Noire : une adolescente entre en résistance

Claude Demoucron





Chronique à retrouver dans la revue Lecture Jeune

« Esprit critique. Les ados face aux fictions et au fake news »

Inculpée, accusée de troubles à l’ordre public, de violation de la loi et d’agression à l’égard d’un policier, elle refuse une deuxième fois de céder. Elle devient la première noire à plaider non coupable et à poursuivre sa ville en justice. Pourtant, peu se souviennent de cette adolescente entrée en résistance neuf mois avant Rosa Parks.Émilie Plateau adapte le roman de Tania de Montaigne dans une bande dessinée aux tout petits dessins en noir et sépia sur fond blanc.Les personnages semblent ainsi écrasés par la suprématie blanche, traduisant parfaitement l’atmosphère ségrégationniste de l’époque.Les adolescents seront sensibles à cette biographie illustrée qui rend justice à une jeune fille de leur âge, courageuse, déterminée et oubliée. Les illustrations simples et le texte très clair faciliteront l’accès à ce portrait et à cette lutte d’un autre siècle, mais cruellement d’actualité.Émilie Plateau, d’après Tania de Montaigne - Noire : la vie méconnue de Claudette Colvin – Dargaud - 9782205079258 - 18 €