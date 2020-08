Ombrane, témoin féérique du déclin du royaume des Hommes

A travers les propos d'un conteur, nous vous proposons de suivre l'épopée tragique d'Ombrane, une mystérieuse créature éphémère née de la nuit, destinée à arpenter le monde et assister au déclin du royaume des Hommes, avant de disparaître avec eux. Durant son voyage, elle liera un attachement profond à ces derniers et partagera leurs émotions qui iront des plus petites joies du quotidien aux plus grandes peurs existentielles.