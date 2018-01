Panthéon : belliqueuses et hilarantes tribulations des dieux égyptiens

Au commencement, il y eut une campagne menée sur Kickstarter, parce que le projet d’Amish Steele autour des divinités égyptiennes n’était pas forcément viable. Ancien directeur de l’animation chez Blink Ink, ce Britannique avait pourtant flairé le grand coup. Et tout commença, avant même le crowdfunding, par le piège tendu par Seth à Osiris.







Le dieu Seth, dont la tête animalière n’est pas clairement identifiée, aimait se jouer de son grand frère Osiris. D’autant plus qu’il entretenait une certaine animosité après que leur père, le grand Geb, confia les terres fertiles de l’Égypte à Osiris, son premier fils, et le désert à Seth. C’est en découvrant par quelle ruse il tua son frère aîné qu’Amish Steele eut l’idée d’une planche, qu’il dessina en une nuit. « L’histoire m’avait fait marrer », raconte-t-il.







Il ne restait qu’à récolter de l’argent pour en faire un livre, parce qu’Anubis, Anouket, Horus ou Thot en avait fait germer l’idée dans l’esprit d’Amish. « Panthéon existe parce que c’est un livre que je veux lire — une version simple, mais précise, des mythologies, avec tout l’humour, l’enthousiasme, les bouleversements émotionnels qu’ils [les Égyptiens] étaient censés avoir à l’époque », précise-t-il.

Évidemment, la plus importante des légendes — et l’on parle d’une histoire qui s’étire sur plus de 6000 ans — est cette qui oppose Seth à Horus pour le trône d’Égypte. Laquelle, on le comprend a connu des variantes et des changements, voire des contradictions. L’adaptation qu’en a livrée Steele se veut fidèle à tout cela.

Mais avant tout hilarante.

On n’est plus irrévérencieux quand on parle des légendes de la haute antiquité (voire de la très haute…), et tout est plus permis encore. Aussi, quand après quatre pages, le Soleil fraîchement créé, sorti d’une pyramide du nom de Benben, qui avait elle-même fait éclore une fleur de Lotus, se retrouve tout seul, « avec l’obscurité pour seule compagne […] confronté à la solitude éternelle », il n’existe pas 50 solutions.

Et ainsi, Atoum, de son petit nom (avant de s’appeler Rê), s’offrit « une bonne branlette ». Mais ce ne fut pas en vain : il donna vie à Shou et Tefnout. Et ce n’est qu’une première salve. Si les Simpson croisant un égyptologue et les Monty Python avaient décidé de raconter l’histoire des dieux égyptiens, alors ça aurait donné ce livre.

Fort heureusement, nous n’avons pas eu à supporter leur version, et celle d’Amish est arrivée avant. Encore qu’Isis pourrait avoir un côté Marge Simpson, sans les cheveux en choucroute montante (notez bien sur la couverture...).



Outre une grande dose d’humour, on y retrouve bien évidemment de la violence — des couilles tranchées, des yeux arrachés — de l’inceste (on ne compte plus les couples frères sœurs…) ou encore un rapport homosexuel entre un neveu et son oncle, option sperme empoisonné. Et bien d’autres horreurs absolument hilarantes. Assassinats les plus odieux, décollations multiples, découpage en morceaux, cœurs arrachés (et pas au figuré, par amour, hein), et comble du comble, une guerre civile.

On trouve même une scène de nécrophilie, accouplement de la momie d’Osiris avec sa sœur Isis. C’est pas beau, l’existence paisible des divinités égyptiennes ? Amish Steele rend tout cela avec un humour décalé et grossi par des personnages aux grimaces et aux réactions si caricaturales. Ce dessin un peu cartoonesque ne manque pas de faire sourire page après page, et à mesure que les situations deviennent plus rocambolesques encore.



Si quelqu'un a le numéro de Terry Gilliam, il faudrait lui mettre ce roman graphique entre les mains...

vidéo tirée de la campagne de crwodfunding





Amish Steele, trad. Sylvain Coissard – Panthéon, la véritable histoire des divinités égyptiennes – Seuil – 9791023510041 – 16 €