Partir à la quête du bonheur, avec pelle et pioche

BANDE DESSINÉE – « Alors heureux ? » est le genre de phrase qui pourrait précéder « Merci pour ce moment ! ». Mais dans l'esprit chafouin d'Antoine Chereau, cela donne un album déclinant cet étrange concept que peut être le bonheur...







Près de 90 planches, dessins, saynètes et autres strips, pour tenter de percer le secret du bonheur, c’était tout juste ce qu’il fallait. Avec son trait si spécifique et cet humour à rebrousse-poil, Antoine Chereau fait mouche. Bien entendu, nos lecteurs sont coutumiers des facéties qu’il diffuse chaque vendredi dans nos colonnes.Ici, c’est plus largement qu’il s’en prend à tout ce qui bouge. Car quoi de plus fragile que l’équilibre personnel qui nous conduira à ce sentiment d’apaisement et de quiétude ? Justement parce que le bonheur dépend de chacun, Chereau égratigne au fil des pages, sans retenue : son bonheur à lui, c’est le sourire sardonique qui s’accroche de l’une à l’autre de ses oreilles, en voyant le résultat.Parfois ça grince, parfois c’est un fou rire qui prend, mais soyez assuré que tout le monde en prend pour son grade – les chefs d’entreprises et actionnaires en priorité.Antoine Chereau – Alors, heureux ? – Pixel Fever – 9 791 091 516 099 – 23 €