Paul à la maison : Michel Rabagliati drôle et mature à la fois

Graphiquement mûr dès les premières planches

Paul est seul

Il y a un peu plus de vingt ans, en 1999, le Québec donnait naissance à un héros de bande dessinée universel, Paul, qui, en quelques albums, a séduit un large public par-delà l'océan. En racontant avec distance les aventures d'un jeune graphiste qui lui ressemble beaucoup, Michel Rabagliati a tracé, titre après titre, une œuvre qui tient à la fois de l'autobiographie, de la chronique et du carnet voyage urbain.Grâce aux neuf tomes publiés et sans cesse réimprimés par les Editions de la Pastèque, Paul est probablement le meilleur guide pour visiter les villes du Québec, des années 1960 jusqu'à nos jours.Ce qui a d'emblée inscrit les aventures de Paul parmi les grands albums, c'est la patte du dessinateur. Empruntant les codes de la ligne claire, il les habille de son tracé plus calligraphique, nourri par le design des années 1950, ses arrondis, son goût pour la géométrie et les bâtiments de l'époque. Le résultat est un mélange inédit, faisant appel aux arts visuels d'une époque révolue pour raconter des histoires d'aujourd'hui, mais qui parle d'emblée à tous les lecteurs qui partagent avec Rabagliati l'admiration pour les grands maîtres de la BD franco-belge.Dans ce neuvième volume, qui comme tous les autres se lit sans problème indépendamment des précédents, Paul prépare la sortie d'un nouvel album de BD qu'il doit signer au Salon du Livre de Montréal, alors que sa vie privée est bousculée par des événements sur lesquels il n'a aucun contrôle : la maladie de sa mère et l'entrée de sa fille dans le monde adulte.Tentant maladroitement de s'agripper aux restes de cette existence qui disparaît devant lui, Paul se focalise sur les multiples détails du monde contemporain qui le mettent en rogne : les polices de caractères modernes et illisibles, les pubs aberrantes, les téléphones omniprésents ou encore les sites de rencontre. À chaque fois, sa véhémence et son énervement donnent naissance à des scènes cocasses d'anthologie.D'un côté, il y a la mère, atteinte d'un cancer et hébergée en maison de repos, dont le départ définitif est imminent ; de l'autre il y a la fille, qui s'en va étudier à Londres, dans une Europe bien lointaine. Entre les deux, il y a cette image d'un oiseau immobile, perché sur une pierre au bord de la rivière, qui regarde passer l'eau, impassible et serein, un bimoreau, qui revient chaque été s'établir sur la même pierre.Est-ce Paul, imperturbable, qui reste ancré dans une vie de dessin, de solitude, avec son chien, alors que le monde se délite autour de lui ? Est-ce Michel Rabagliati lui-même, fidèle au poste, qui dessine encore et toujours avec le même entrain alors que ses histoires, toujours plus sombres et plus touchantes, montrent les signes d'une maturité poignante ?Ce sera aux lecteurs de trancher. On les espère aussi nombreux que pour « Paul à Québec », qui avait remporté le Prix du Public à Angoulême il y a dix ans. Pourvu que les lecteurs soient aussi fidèles que le bimoreau au bord de l'eau tumultueuse. Ils ne regretteront pas ce retour du plus touchant des héros québécois.Michel Rabagliati – Paul à la maison – La Pastèque – 9782897770723 – 26 €