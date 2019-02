PODCAST - Le Mirliton merveilleux : un fantastique récit

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

< >

C’est un conte, c’est un cap, qu’en dire ? Une péninsule peut-être ? Bien plus : mis en couleur à la main, récit merveilleux, univers fantastique, ce livre représente l’une des premières incursions dans la bande dessinée. « Destinée à la jeunesse lors de sa parution, cette bande dessinée s’offre au lecteur comme une généreuse malle de jouets », indiquent les coéditeurs.La vile fée Grain-de-Tabac, alliée du Soleil en personne, jette un sort au roi Berlingo et à sa bien-aimée Tapioka : leur nourrisson est changé en ours ! Muni du Mirliton, une sorte de flûte aux propriétés magiques, les multiples héros du récit combattront le maléfice, pour que l’ourson — redevenu un fringant jeune homme — puisse épouser la belle Bulbul, fille du Schah…Après 412 enregistrements de Titi et tentatives hilarantes autant que désarmantes, voici Le Mirliton merveileux, raconté et lu comme jamais.Retrouver les podcast et émissions de Vois Lis Voix Là sur: le making-of avec Polis, le chat de la rédactionJules Rostaing et Telory – Le mirliton merveilleux – Éditions 2024 et BnF Éditions – 9782919242962 – 28 €