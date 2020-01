Pour l'amour de la douleur, de la cruauté et de l'humour noir

Lorem Ipsum Dolor intervient à plusieurs niveaux : de son titre, déjà, qui à une longue histoire. Il s’agit des trois premiers mots d’une fausse locution latine, dénuée de sens — premier indice —, « Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer ». Cette dernière servait aux typographes à présenter les différentes caractéristiques de leurs polices. Une approche toute visuelle, donc.Cependant, si l’on creuse le sujet, cette phrase latine pourrait avoir une véritable origine : le traité éthique de Cicéron, produit en 45 av. J.-C., de Finibus Bonorum et Malorum. La phrase juste serait alors : « Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit... »Sauf qu’elle n’est pas plus joyeuse. Dans une traduction peu élaborée, elle signifierait : « D’ailleurs, il n’est personne qui aime la douleur elle-même, en tant que douleur, qui la recherche ni ne la souhaite pour ce qu’elle est. » Second indice.D’un côté le sens vide d’un exercice esthétique, de l’autre une origine philosophique sur notre relation au mal. Tous les éléments réunis pour produire un ouvrage qui ne dira mot, ne consent pas pour autant, mais fait des ravages d’humour noir. Car tout ici n’est que douleur, peine, cruauté, violence, à travers des thèmes aussi divers que la naissance, le suicide, le lavage de carreaux, ou la sodomie de licornes.Si, si. Le lavage de carreaux.On ignore si Victor Hugo aurait accepté qu’on qualifie le livre de Rémi Lascault d’écho sonore de notre siècle — à bien y regarder, le silence assourdissant de ses horreurs dessinées se passera de permission. Lorem ipsum dolor découpe en quatre vignettes une férocité sadique.On peut se régaler sur sa page Insta , et faire des heureux, à commencer par soi-même, puisque charité bien ordonnée commence par soi, avec une telle abomination. Roland Topor n’aurait probablement pas boudé son plaisir.Rémi Lascault – Lorem ipsum dolor – éditions Lapin – 9782377540631 – 13 €