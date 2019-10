Préférence système d'Ugo Bienvenu : la mémoire est l'âme de ce monde

Résistance



Après l'électrisant Flesh Empire de Yann Legendre dont nous avons parlé tout récemment , voici un autre album qui cherche à donner corps et âme au destin de l'humanité. Comme dans son précédent album, Préférence système d'Ugo Bienvenu prend à nouveau pour décor un futur très proche (moins proche tout de même que celui de Paiement accepté qui se déroulait en 2058).Yves Mathon va bientôt être papa, le foetus n'est pas porté par la mère, mais par le droïde familial, Mikki. Le boulot de Mathon consiste à effacer des blocs mémoire pour faire de la place dans de gigantesques bases de données. Puisque les célébrités se filment en permanence, il faut libérer de l'espace pour archiver leur exhibitionnisme diffusé en continu sur les réseaux sociaux. Mathon est ainsi contraint soit de détruire des archives qui semblent dénuées d'intérêt, soit de plaider devant une justice expresse l'intérêt de conserver, par exemple, l'oeuvre d'un plasticien, d'un cinéaste, d'une musicienne...Le fonctionnaire a cependant des états d'âme et des scrupules. Incapable de voire disparaître certaines portions du patrimoine collectif, il les stocke dans la mémoire interne de Mikki, son robot domestique. Des pans entiers de la culture coexistent ainsi, dans le plus grand secret, avec l'embryon en développement. Mathon ne parle à personne de ces détournements de données, car saboter les plans des autorités est très risqué, en particulier depuis que deux robots enquêteurs, Dupont et Dupond, sont chargés de mettre la main sur un saboteur qu'on soupçonne de conserver des documents destinés à la destruction...Sans révéler l'élément narratif central de l'album, on notera qu'une grande partie des planches est consacrée au lien unique qui unit Mikki et le bébé, d'abord, puis le robot et l'enfant. Sans un mot sur plusieurs planches, dans une nature bien à l'écart du monde numérique. On comprend que c'est ce lien qui est au coeur du projet de Bienvenu.Certes, le robot est porteur à la fois du patrimoine génétique des parents et du patrimoine culturel que sa mémoire interne abrite, mais la problématique est plus intime et profonde qu'il n'y paraît. A l'heure où la gestation pour autrui occupe le devant des débats parlementaires, Préférence système résonne étrangement. Et pose la question de ce qu'il peut y avoir de spécifiquement humain dans nos comportements et nos rapports aux autres. Mikki, sous cet angle, est un personnage qui bouscule les limites habituellement établie entre l'homme et la machine.Bondissant allègrement au-delà de cette frontière, tel un mouton qui sauterait la clôture de son pré pour gamabader à travers la campagne entière, Bienvenu se permet de signaler au lecteur d'autres points de repères, d'autres échelles de valeur : l'animalité instinctive et la proximité avec la nature, la culture et la poésie qui permettent d'endurer les pires épreuves. Tour à tour récit d'anticipation, d'éducation et de voyage, Préférence système est de loin le projet le plus touchant d'Ugo Bienvenu à ce jourTravaillant son trait hyperréaliste jusqu'à l'os, le dessinateur s'amuse encore à ponctuer son récit d'éléments graphiques étranges (une procession de pénitents encapuchonnés, des casques improbables, des corps robotiques déconcertants...), mais il concentre l'essentiel de son talent à déployer son véritable sujet, le rapport entre générations, fussent-elles numériques et robotisées, comment peut-on transmettre la flamme, quand les bougies sont interdites à la vente et les allumettes traquées par caméras thermiques ?Ne laissez pas les couleurs vives et le vert luxuriant de la couverture vous induire en erreur : Préférence système est bien une fable d'anticipation sur la raréfaction des ressources et ses conséquences. Quand l'espace mémoire vient à manquer et que l'intelligence artificielle est chargée d'exécuter les ordres sans s'écarter des algorithmes, c'est la part d'humanité en nous qui est en danger. Ou qui est seule à même de résister. Selon les points de vue, on verra les batteries à moitié vides ou à moitié pleines, comme toujours.Ugo Bienvenu - Préférence Système - Denoël Graphic - 9782207142219 - €