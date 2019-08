PTSD : quand la guerre est finie, il reste la drogue pour les vétérans

< >

Décidée à rester en dehors des problèmes, la jeune femme reprend pourtant les armes lorsqu'elle réalise qu'un réseau de trafiquants profite de la détresse des vétérans comme elle pour s'enrichir dans le commerce de médicaments.Si PTSD se présente comme une histoire de très grande qualité, c'est d'abord parce que son sujet est original, et n'épargne rien à son lecteur des affres du choc post-traumatique, en amenant régulièrement son héroïne à plonger dans les profondeurs du manque, de la violence et de la dépression.Le véritable tour de force du récit est alors de partir de ce point de départ sordide pour devenir une ode à la bienveillance et la confiance envers l'autre, en présentant notamment des personnages qui soutiendront Jun dans sa lente rémission, sans jamais frôler le tire-larme ou le facile.PTSD ne sonne ainsi jamais faux, et renvoie un propos d'ensemble aussi admirable et puissant que le dessin de Guillaume Singelin, qui compose une nouvelle fois un monde où le détail et la couleur fourmillent dans des inspirations clairement nippones.

Guillaume Singelin — PTSD — Ankama — 9791033509530 – 19,90 €