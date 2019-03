Quand j'avais 20 ans, nous étions si semblables et différentes

< >

Pauline Wabant

La peine et le doute vont alors s’installer en elle. En parallèle, sa grand-mère, Rosalie, ne surmonte pas le deuil de son mari et ne parvient pas à aimer à nouveau. Au travers de leurs malheurs, la relation froide et distante entre Lili et Rosalie va peu à peu se transformer en confiance et en soutien mutuel.Ce livre parle de relations amoureuses, mais surtout d’un lien intergénérationnel qui se retisse. Les lecteurs de tous âges, des grands adolescents jusqu’aux aînés, pourront l’apprécier et se reconnaître dans ces personnages.L’auteure a choisi un petit format (16 x 19 cm) qui rend l’atmosphère de la bande dessinée très intimiste, la rapprochant ainsi de l’autofiction.Les tons sombres, en nuances de noir, de blanc et de gris, dégagent d’abord de la tristesse. Toutefois, la lumière émerge peu à peu, à mesure que les héroïnes – et le lecteur – sortent de leur grisaille interieure.La jeune auteure allemande signe une première bande dessinée simple mais réussie.Katja Klengel, trad. allemand Julien Lapeyre de Cabanes - Quand j’avais ton âge – Casterman - 9782203171534 – 12 €