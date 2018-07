Quand le chasseur devient la cible, bienvenue à Ciudalia

BANDE DESSINÉE - Benvenuto, tueur à gages pour la Guilde des Chuchoteurs, est un ancien soldat de la Phalange, dont le terrain de jeu n'est autre que la République de Cuidalia, puissante cité du Vieux Royaume. Un nouveau contrat s'offre à l'assassin, mais sa mission ne va pas se dérouler comme il l'imaginait... Sous fond de Renaissance italienne, Gagner la guerre est l'adaptation du roman de Jean-Philippe Jaworsky. Êtes-vous prêts à vous risquer dans les ruelles de Ciudalia ?



Le drawmadaire Par Johnny Domingues









Gagner la guerre est un joyau de la bande dessinée française; et pour cause, elle est l'adaptation d'un des romans parmi les meilleurs de la fantasy française. Rien que ça.



La lecture de Gagner la guerre débute par une courte préface de Jean-Philippe Jaworsky, auteur du roman éponyme, racontant la genèse de son œuvre, et surtout la naissance du personnage si caractéristique qui le suivra désormais partout : Benvenuto. Puis Jaworsky laisse place à l'intrigue emmenée par son collaborateur et scénariste Frédéric Genêt, qui retranscrit graphiquement l'oeuvre de son contemporain. Les deux hommes nous invitent donc à découvrir un univers aux allures de Renaissance italienne teintée de fantasy, et c'est peu dire que le résultat est réussi.



L'histoire se déroule dans la République de Ciudalia, cité-état prospère et puissante appartenant au Vieux Royaume. Le système politique prend la forme d'un bipartisme, d'un côté les Souverainistes et de l'autre les Ploutocrates, le pouvoir étant géré par deux podestats élus par le Sénat.



Mais tout n'est pas si rose à Ciudalia puisque se murmure ici et là qu'une guerre se prépare contre le Royaume de Ressine, dirigé par un seul homme, le "Chah". La première force de Gagner la guerre réside donc dans la richesse de son univers. Une carte est d'ailleurs disponible à l'intérieur de la bande dessinée afin que le lecteur puisse se familiariser avec les différentes régions du Vieux Royaume.



Cet univers est fortement inspiré de la Renaissance italienne, rendu de manière admirable par Frédéric Gênet. Les dessins sont réellement beaux et les couleurs apportent vie à l'ouvrage. Tantôt sombre tantôt plus enjouée, l'ambiance évolue à mesure que l'intrigue avance, et c'est graphiquement un pur régal.



Les dialogues sont fluides et voguent avec une certaine aisance tout au long de l'album. L'exercice scénaristique guidé par Frédéric Gênet associe avec brio les scènes épiques et les flash-back, ce qui équilibre l'intrigue afin que lecteur ne soit pas déboussolé, la narration dynamique permettant aux dialogues d'aller directement à l'essentiel.



Le pilier qui soutient cet ensemble est bien évidemment Benvenuto, un ancien soldat de la Phalange, l'armée de Ciudalia, devenu assassin pour le compte de la Guide des Chuchoteurs, une organisation des plus secrètes et craintes par le plus grand nombre. Malmené par la vie, Benvenuto est un homme charismatique et parfois sévère, aux méthodes le plus souvent radicales, et qui n'hésite pas à jouer de sa réputation pour obtenir ce qu'il désire.



Alors que la guerre menace d'éclater, Benvenuto accepte un énième contrat accompagné de plusieurs conditions. Sa mission sera de tuer un homme en utilisant et uniquement la lame d'une dague et non pas une quelconque arbalète, arme fétiche de l'assassin, plus rapide mais moins discrète. Benvenuto accepte, la cible ne fera plus partie de ce bas-monde le soir venu.



Mais tout ne se déroulera pas comme prévu. La cible porte un masque de renard et est accompagnée d'un sorcier ; Benvenuto est pris au piège, tout ceci n'était qu'un stratagème: il est devenu la cible.



Gagner la guerre est une très belle entrée en matière pour celles et ceux qui n'ont pas lu le roman original de Jean-Philippe Jaworsky, et une adaptation des plus réussies.



< >