Quand les banques d'Europe fomentaient la guerre civile aux USA

On commence avec les pieds dans la neige. Les sabots plutôt. Et en moins de trois pages, trois coups de feu résonnent. Trois corps laissés morts. Lonesome fait une entrée fracassante : fine gâchette, pour le coup, avec un sacré flair. Il en faut pour survivre dans l’Ouest, seul. En avant, triple galop.









S’il a le regard dur, mieux vaut ne pas croiser sa route : Lonesome est cette figure de western dont les yeux crient vengeance. Avec une patience méthodique, proche du tueur de sangs froid. C’est entre le Kansas et le Missouri que tout commence.

Nous sommes sept ans à peine après la création du jeune État du Kansas, en plein hiver. Au cœur du conflit, l’esclavage, qui décime les hommes avec deux factions en puissance. Au cœur de ce merdier – y’a difficilement d’autres noms... – Lonesome suit la piste de Markham. Un prêcheur aux méthodes étonnamment éloignées de l’Évangile qu’il revendique.









Les pieds et les sabots dans la neige, c’est souvent une trace de sang que l’on retrouve quand s’affrontent les deux factions. Entre chasse à l’homme et haine savamment entretenue, il fait bon de savoir qui sont les cowboys à qui l’on peut se fier.

Yves Swolfs, qu’on ne présente plus, en matière de western, nous offre là un héros magistral – et doté d’un mystérieux pouvoir. Par un simple contact, il peut lire quelques fragments du passé ou du futur des gens. Avec un sens du détail d’une précision inouïe, et des recherches pour aboutir à une réalisation splendide, Swolfs signe une BD de très haut niveau.

Le tout soutenu par une trame historique inédite : le soutien que les banques européennes apportaient ici et là pour alimenter une guerre civile portée aux jeunes États-Unis. Le premier tome a posé les marques d’une grande aventure, avec des caractères trempés et un dessin sans concession.

Lonesome est une découverte à ne surtout pas manquer.



Yves Swolfs - Lonesome, T1, La piste du Prêcheur - Le Lombard - 9782803671045 - 14,45€