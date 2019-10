Que les homophobes se rassurent : on ne leur concédera rien

Évidemment que l’on s’interroge, que l’on se regarde le nombril en ne sachant pas vraiment entre quelles mains on souhaiterait le remettre. Et comme Baptise Beaulieu le souligne : « C’est OK d’être qui tu es. Tu n’as pas à rougir. Pas à avoir honte. » Imaginer une seconde que des centaines, ou des milliers d’autres à un moment de leur vie ne se découvrent une autre sexualité que celle qu’ils avaient jusqu’à lors n’a rien d’original.Cet ouvrage se construit comme une somme de renseignements, alternant les histoires de grandes personnalités — Freddy Mercury, Amélie Moresmo, Oscar Wilde ou Sapho — avec des données pratiques — ce qu’est l’homophobie, les associations de soutien, etc.Car l’enjeu majeur est de comprendre qu’une personne ne peut pas être discriminée sur la base de sa sexualité, et que si ce point importe dans une vie, c’est avant tout pour apprendre à la vivre pleinement.Fin, complet, destiné à des adolescents qui auraient besoin d’un soutien que l’on ne trouve pas toujours auprès des adultes — ou pas aisément — le livre de Jean-Michel Billioud et Sophie Nanteuil est avant tout rassurant. Pas de panique, tout va bien. Et si la bêtise parfois l’emporte, c’est avec des approches de ce genre que l’on finit par remporter une victoire sur la LGBTphobie.Sophie Nanteuil, Jean-Michel Billioud pour le texte ; Zelda Zonk, Terkel Risbjerg, illustrations – Je suis qui ? Je suis quoi ? — Casterman – 9782203195806 – 13,95 €