Quête identitaire ou replis sur soi, le gouffre des personnages incompris

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Épilogue de Pablo Velarde

par Chloé de Momie Dijon





Miss Charity - L'enfance de l'art Tome 1 de Marie-Aude Murail, Loïc Clément et Anne Montel

par Vanessa de Momie Grenoble





Rodrigo est un journaliste solitaire. Il a coupé les ponts avec tous les membres de sa famille, son père surtout. Lui, cet homme ignare et mauvais. Lui, qui a participé au gouvernement franquiste. Et si tout cela n’était que mensonge ? C’est du moins ce que laisse entendre un bruit qui court : un agent double se serait infiltré aux côtés de Franco...Ni une, ni deux, notre personnage se lance dans une enquête, motivé par l’espoir que sous cette identité secrète, se cache son défunt père. À travers ces innombrables rencontres, Rodrigo va se retrouver confronté à ses propres souvenirs, souvent tronqués par le temps qui passe.Plus qu’une histoire de détective, cet album se révèle être une quête identitaire. Et cette enquête: une ultime chance pour Rodrigo de renouer avec son passé. Y a-t-il quelque chose à sauver de ces douloureux souvenirs ? Le mystère vous tiendra pour sûr en haleine jusqu’au twist final.Si le scénario est très bien amené, le dessin n’est pas en reste, tendant vers le cartoon. Des cols de chemises aux architectures des bâtiments, le graphisme géométrique contraste avec des gribouillis plus légers. Découpé à l’image d’un feuilleton, l’album se dévore à toute vitesse, vacillant entre le noir et blanc, et les images de son passé en sépia. Sublime !Plongé dans l’univers londonien de la fin du XIXe siècle, on part à la rencontre d’une petite fille, Miss Charity, âgée de 5 ans. Comme tout enfant, elle rêve d’aventures et de découvertes. Mais cloisonnée dans une famille bourgeoise, bien comme il faut, sa vie se résume plutôt à bien se tenir, ne pas trop parler, ni questionner. Surtout, ne pas questionner.Incomprise, Charity ne se sent pas à sa place. Délaissée par les adultes qui l’entourent, elle profite du peu de temps libre qu’on lui accorde pour découvrir tout ce que le monde peut lui offrir : la nature, les animaux. Passionnée, elle adopte même certaines petites bestioles dans sa chambre, prend des notes sur leurs comportements, fait des expériences, et commence à les dessiner.Ce récit de vie n’est pas sans rappeler celui de Beatrix Potter qui, née à la fin des années 1800 dans une famille de la grande bourgeoisie, ne s’intégrait pas non plus dans le monde qui l’entourait. Mais, ce n’est pas parce que l’on est différent de ce que l’on attend de nous, qu’on ne peut pas trouver ce que nous, nous attendons ? Non ?C’est un véritable message d’espoir qui va se déployer à travers la vie de cette petite fille, bientôt devenue grande. Ce sont 10 années de passion mises en couleur à travers des pages aérées aux aquarelles délicates, parfois nébuleuses. En multipliant les techniques de découpage, cette douce histoire se lit rapidement. Et nous voilà déjà pressés de retrouver notre attachante héroïne, alors âgée de 15 ans, dans le prochain tome...Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraires Momie.En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de cœur des librairies en manga, comics et bande dessinée. D’autres informations sont aussi partagées sur leur blog Pablo Velarde — Épilogue — Paquet — 9782889325412 — 24 €Marie-Aude Murail et Loïc Clément — Anne Montel (Illustration) — Miss Charity - L'enfance de l'art Tome 1 — Rue De Sevres — 9782369816843 — 16 €