Slowburn : quand Gotlib et Franquin inventait le LOLCAT, façon coït

Slowburn, c’est cette situation revue, corrigée, déjantée d’une saillie à travers le regard de Franquin et Gotlib. Bien avant l’apparition du LOLCAT sur les réseaux, les deux hommes donnaient vie, à travers cette première collaboration – et elles ne furent pas légion – à une histoire totalement improbable.Dès la création de Fluide Glacial, Gotlib avait dans l’idée de convaincre le Maître Franquin de commettre quelques délicieuses petites horreurs. Pour Slowburn, le scénario est de Gotlib, les dessins de Franquin. Lui-même en parlait sans bouder son plaisir : « J’ai fait quelques histoires sur scénarios de Gotlib et en particulier une histoire de chats dont j’ai fait deux planches et dont il a tiré, avec beaucoup de fantaisie, trois planches par un remontage savant où il a introduit des épreuves photo de mes dessins. »Et bien entendu, l’une des plus grandes réalisations de Franquin, ce seront les Idées noires , parues entre décembre 1977 et 1983.L’idée de Gotlib est de reprendre le principe du « Slowburn Gag », littéralement le gag à retardement, concept venu des comiques américains (Jerry Lewis en était un maître). En l’occurrence, il imagine une bande en trois pages sous la forme d’un gaufrier de 20 cases carrées par planche représentant deux chats qui copulent « hardi-petit » jusqu’au climax attendu et une chute sous la forme d’une pirouette.Mais plutôt que de commander 60 dessins à Franquin, lui propose de n’en faire que 16, Gotlib se chargeant de démultiplier, réorienter, triturer et bidouiller la matière première de Franquin. L’idée est séduisante et le dessinateur livra donc deux mini planches de 8 cases chacune. Le résultat est un mélange hybride et harmonieux du dessin de l’un subtilement retouché par l’autre, et le lecteur n’y voit que du feu.Franquin et Gotlib – Slowburn – Fluide glacial – 9782378781552 – 9,90 €