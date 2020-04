Stella de Cyril Bonin : Pygmalion et Galatée modernes

Un destin de femme et un parcours initiatique. Comme souvent, Cyril Bonin nous présente un beau récit intimiste avec sa touche de métaphysique qui donne une douce poésie à ces histoires. On aime la douceur, la sensibilité, la réflexion sur l’identité, la conscience. Et bien évidemment son coup de crayon !Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraires Momie.En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de cœur des librairies en manga, comics et bande dessinée. D’autres informations sont aussi partagées sur leur blog Cyril Bonin – Stella – Vents d’Ouest – 9782749308982 – 18 €