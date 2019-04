Tout ce que vous avez osé (ou pas) rêver sur les femmes, et plus encore

BANDE DESSINÉE – Compilation inédite des BD lesbiennes et érotiques en version française de Colleen Coover, Les Petites Faveurs est un recueil sur l’exploration et la libération sexuelle à mettre entre les mains de toutes les lesbiennes averties.









Annie ne peut pas arrêter de se masturber… Alors sa conscience lui délègue une petite femme, Nibbil (10 centimètres, mais qui peut changer de taille à l’envi), qui sera chargée de la surveiller. Sauf que la libido de Nibbil n’a de limites que son imagination débordante ! Toujours innocente et enjouée, elle veut coucher partout, tout le temps.



Ensemble, elles vont faire la découverte de plaisirs insoupçonnés, pour un bonheur toujours grandissant. Et même si elles sont amoureuses l’une de l’autre, leur cercle de parties de jambes en l’air ne va cesser de s’agrandir : Saga, au désir tout aussi infini que le leur, Janus, l’autre émanation de la conscience d’Annie, Yuriko, la voisine sexy, Delphine, la serveuse du café… Quand tout ce qui compte, c’est le plaisir et l’amitié (pas de jalousie dans les Petites Faveurs !), les possibilités se démultiplient.



Vous l’aurez compris : cette BD n’y va pas par quatre chemins. On se trouve en plein dedans dès la première page, et si on peut être un peu surpris, on se retrouve très rapidement emporté par le tourbillon d’érotisme qui s’offre à nous. Impossible d’y échapper.



En plus de se sentir rougir, on s’attache aux personnages qui sont assez divers pour que chacune y trouve son alter ego. Tout cela a donc quelque chose de très personnel, parce qu’on aime cette bande de petites dévergondées qui nous ressemblent et s’assument dans leurs fantasmes. Tous les kinks y sont : du tout petit partenaire à la fessée en passant par des jeux de rôles en tous genres, vous ne pourrez pas ne pas vous y retrouver.



Bien plus, vous ferez des découvertes. En plus d’être inspirant, Les Petites Faveurs est addictif et même compréhensif. Les images que vous voyez ont été dessinées pour vous, en sachant ce qu’aiment et cherchent les lesbiennes, et pas pour satisfaire un lectorat mâle.



< >

L’intrigue évolue magnifiquement pour monter en gamme. Mais la BD est aussi très drôle et attachante. Elle a ses petites originalités : les personnages interagissent de temps en temps avec le lecteur en lui parlant (cela fait partie du fantasme du voyeurisme…) et le style a quelque chose d’un peu manga (présence d’une petite mascotte qui fait la narration de temps en temps par exemple).



En tous cas, si cette chronique vous avez parlé, si vous aimez les femmes et la bande dessinée, vous n’êtes plus en droit d’hésiter. Les Petites Faveurs, « la BD pour les femmes qui aiment les femmes », ne vous laissera pas indifférente.





[public averti] Colleen Coover – Les petites faveurs – Glénat – 9782344026397 – 19,95 €