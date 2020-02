Un chameau, un crocodile et de mystérieux sorciers...

Daniel Muraz

L’héroïne, Tannicia, 8 ans, est kidnappée par des « sorciers » adeptes de rites mystérieux, elle se retrouve expédiée sur « l’autre rive ». Une mangrove peuplée d’animaux anthropomorphes. Là, elle va être aidée par un drôle de trio : le lion D’jo, le chameau Choubère et la crocodile Merline.Mais avant toute chose, Tannicia va devoir se choisir un nouveau nom dans le Grand livre (des personnages illustres de notre temps). Rebelle, elle prend le nom… de l’éditeur : Zibeline, donc.L’équipe va ensuite se rendre à CMT Jupiter, capitale cosmopolite où la petite fille espère obtenir des renseignements utiles. Mais il y a quelque chose de pourri dans ce royaume du « roi-dieu » singe…L’histoire démarre sur les chapeaux de roues. La séquence d’ouverture est intrigante (Qui sont ces sorciers ? Quelles étaient leurs intentions en capturant Tannicia ? Quel est le pouvoir du pendentif que la fillette emmène avec elle dans le monde des animaux ?).Elle est aussi vite oubliée — même si on suppose que les réponses seront apportées dans les prochains volumes — une fois embarqués dans l’aventure de Zibeline et de ses nouveaux amis. Le charme opère également rapidement.Mohamed Aouamri (auteur entre autres de Saga Valta et d’un tome de La Quête de l’Oiseau du temps) apporte à cette ambiance animalière un peu disneyenne son trait semi-réaliste très dynamique, et on notera une belle mise en couleurs réalisée par un autre Amiénois, David Périmony.Côté récit, ce tome 1, en plus de bien poser les personnages, offre déjà une vraie aventure complète, au sein de la saga à venir. Il est juste difficile, à la fin de l’album, de voir vers quels horizons Zibeline va nous entraîner. De quoi stimuler l’intérêt pour la suite.Régis Hautière & Régis Goddyn (scen.), Mohamed Aouamri (dess.), David Périmony (coul.) – Zibeline, tome 1, Sur l’autre rive – Casterman – 9782203166899 – 14 €