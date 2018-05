Un peu d'alpinisme sur le Mont-Blanc, en saine compagnie

L’Ascension de Saussure nous convie sur les cimes enneigées du Mont-Blanc en compagnie d’improbables alpinistes, tantôt maladroits, tantôt farceurs. À leur tête, Horace Bénédict Saussure, naturaliste et géologue suisse du XVIIIe siècle qui fit de la découverte des Alpes l’affaire de sa vie et de l’ascension du Mont-Blanc une obsession.









Étonnant sujet pour un album jeunesse, qui pourrait paraître loin des préoccupations enfantines, et sacrément hardi pour un premier ouvrage. Mais autant le dire tout net, ce livre est une belle réussite. Pierre Zenzius, passé par l’ESAAT de Roubaix pour y étudier le cinéma d’animation, raconte avec autant d’élégance que de simplicité cette folle expédition sur le toit de l’Europe aux allures de rêve d’enfant.



« Nous sommes partis nombreux. Combien ? Je ne saurais le dire... » À l’instar de ce narrateur mystérieux, le lecteur se sent tout de suite embarqué dans une aventure qui le dépasse. Dans l’immensité d’un paysage silencieux défilent de petits bonshommes encombrés de chargements aussi incommodes qu’incongrus.



Baignée par la lumière du petit matin, toute la beauté de la montagne est là aussi fascinante qu’inquiétante. Plus la troupe avance, plus le décor est grandiose, jusqu’à devenir un grand dôme de neige plongé dans les étoiles. Tous ont l’air heureux d’avoir atteint leur but. « Pourtant, tant de chemin restait à parcourir », conclut le narrateur à l’identité inattendue, invitant chacun à poursuivre le voyage à sa manière.



Tout en cheminant vers les sommets au travers de perspectives vertigineuses, l’enfant aura plaisir à scruter les doubles pages à la recherche des minuscules personnages qui s’y amusent avec insouciance. Il ne manquera pas non plus de capter au passage les détails malicieusement placés ici et là, comme autant de clins d’œil complices entre l’auteur et ses lecteurs.



Clotilde Deparday





Pierre Zenzius – L’ascension de Saussure – Le Rouergue – 9782812614408 – 16 €