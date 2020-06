“Un travail comme un autre”, la BD d'Alex W. Inker, d'après Virginia Reeves

Mais il a oublié un petit détail, son bricolage est tout sauf légal et cela va lui causer un bon paquet d’ennui et un (ou plutôt plusieurs) tour par la case prison.On plonge dans une Amérique sans foi ni loi, lieu de tous les rêves, mais aussi et surtout de toutes les déchéances. Les portraits ne sont ni tendres ni légers : on croise ici des matons vicieux, des hommes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et j’en passe.Cette BD, adaptée d’un roman de Virginia Reeves (Un travail comme un autre, trad. Carine Chichereau, Livre de Poche), est sombre et parfois violente, mais elle a aussi quelque chose de sauvage. Le trait d’Alex W. Inker, reconnaissable entre tous, permet de faire ressortir l’évolution, parfois radicale, de ses personnages.En somme une BD pas très joyeuse, mais un essentiel si vous aimez la littérature américaine et les ambiances sans foi ni loi.Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraires Momie.

Alex W. Inker, d'après le roman de Virginia Reeves – Un travail comme un autre – Sarbacane – 9782377314027 – 28 €