Vos parents sont croque-morts ? L'aventure est au coin du cimetière !

en partenariat avec l'AR2L Hauts de France Clotilde Deparday

Parce que leurs parents tiennent une entreprise de pompes funèbres, les jumeaux Céline et Colin vivent l'enfer au collège où ils doivent supporter quotidiennement les railleries des autres élèves. « Croque mitaine, ça pue le cadavre quand tu parles. »Quant à la maison, aucun réconfort à attendre de parents trop absorbés par leur travail pour leur accorder l'attention dont ils ont besoin. Jusqu'au jour où Colin en vient aux poings pour défendre sa sœur. Exclus du collège pour deux jours, les adolescents sont chargés par leur père de nettoyer le cimetière.Ils y retrouvent Poussin, graveur funéraire et dessinateur à ses heures, personnage aussi mystérieux que sympathique. Débute alors une aventure qui devient vite bien plus qu'un jeu d'enfant et fait basculer la chronique adolescente du côté du polar.Habilement construite, l'intrigue se resserre progressivement autour de l'enquête menée par les deux enfants jusqu'au moment où elle laisse le lecteur en plein suspens. Il faudra en effet attendre encore un peu pour connaître la fin de cette histoire qui est annoncée en trois tomes.Ce premier volume, conseillé à partir de 8 ans, démontre une belle sensibilité. Léa Mazé sait rendre attachants ses deux jeunes héros qui, malgré les difficultés, continuent à rire et à se laisser emporter par leur imagination. En alternant les tons chauds et froids, elle restitue avec douceur la fragilité de l'adolescence, tour à tour sombre et incandescente.Léa Mazé - Les Croques T1 Tuer le temps - Editions de La Gouttière - 9791092111798 - 13,70 €