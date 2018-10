10 albums en compétition pour le prix Landerneau BD 2018

Depuis 2012, le Prix Landerneau BD distingue un album francophone paru en début d'année et dont le sujet, le style et le dessin sont à même de rassembler un large public autour d'un sujet singulier. Le jury est composé de libraires des Espaces Culturels E.Leclerc et présidé par André Juillard (Blake et Mortimer, Les 7 vies de l'épervier).





Michel-Edoaurd Leclerc - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Après Juanjo Guarnido en 2017, André Juillard - Grand Prix de la ville d’Angoulême en 1996 et dessinateur de la série Blake et Mortimer - est le président du Prix Landerneau BD 2018 aux côtés de Michel-Édouard Leclerc. Le Prix Landerneau BD distingue un album francophone publié depuis le début de l’année, dont le sujet, le style et le dessin sont à même de rassembler un large public autour d’un univers singulier. Le lauréat succèdera à Philippe Valette récompensé en 2017 pour Jean Doux et le mystère de la disquette molle (Delcourt).



Établie par un jury composé de 10 libraires des Espaces Culturels E.Leclerc, la sélection des 10 titres en compétition est soumise au vote de l’ensemble des 1180 libraires du réseau. Ce vote est ensuite pris en compte lors des délibérations finales auxquelles participent le jury restreint, le président du Prix André Juillard et Michel-Édouard Leclerc. L’annonce du lauréat et la remise du Prix auront lieu le 27 novembre prochain à Paris.



Album en compétition :



Ailefroide - Altitude 3954, Casterman - Scénario : Olivier Bocquet et Jean-Marc Rochette - Dessin : Jean-Marc Rochette Phoolan Devi, reine des bandits, Casterman - Scénario et dessin : Claire Fauvel

Negalyod, Casterman - Scénario et dessin : Vincent Perriot

Malaterre, Dargaud - Scénario et dessin : Pierre-Henry Gomont

L’âge d’or, volume 1, Dupuis - Scénario : Roxane Moreil et Cyril Pedrosa - Dessin : Cyril Pedrosa

Cinq branches de coton noir, Dupuis - Scénario : Yves Sente - Dessin : Steve Cuzor

Moins qu’hier (plus que demain), Glénat - Scénario et dessin : Fabcaro

Il faut flinguer Ramirez, acte 1, Glénat - Scénario et dessin : Nicolas Petrimaux

Strip-tease, Éditions du Long Bec - Scénario et dessin : Emma Subiaco

Serena, Sarbacane - Scénario : Anne-Caroline Pandolfo - Dessin : Terkel Risbjerg



Depuis 2012, le Prix Landerneau BD illustre le lien qu’entretiennent, de longue date, les Espaces Culturels E.Leclerc et le monde de la bande dessinée. Ce prix est doté de 6000 € et offre au lauréat une visibilité remarquable grâce à une campagne de publicité dans la presse et la mise en avant de son album dans les 220 Espaces Culturels E.Leclerc.





Né à Paris dans les années 40, André Juillard étudie aux Arts Décoratifs où il se révèle adepte de la ligne claire et passionné par la bande dessinée historique. Après des participations à Formule 1 et Pif Gadget, il publie à partir de 1982, la série Les sept vies de l’épervier chez Dargaud puis Delcourt, qui l’impose comme l’un des dessinateurs majeurs de la bande dessinée française. En 1995, il reçoit le Prix du meilleur album au Festival d’Angoulême pour Cahier bleu, un album intimiste qu’il réalise seul, puis le Grand Prix de la ville d’Angoulême en 1996.



En 2000, il reprend, avec le scénariste Yves Sente, la série Blake et Mortimer (Dargaud). Cinq tomes paraîtront dont Le testament de William S. publié en 2016. André Juillard continue de collaborer avec de nombreux grands scénaristes comme Pierre Christin et Yann et ses dessins font régulièrement l’objet d’expositions.



Aux côtés de Michel-Édouard Leclerc, il déterminera le lauréat, qui sera annoncé le 27 novembre prochain à Paris.