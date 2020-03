10 ans avec Miyazaki : le documentaire sur le réalisateur et mangaka en accès libre

(Sketch.inc, CC BY 2.0)

En 4 épisodes de 50 minutes chacun, 10 ans avec Miyazaki, réalisé au moment du travail sur le film Ponyo sur la falaise (2008), revient sur la carrière d'un des piliers du studio Ghibli. Hayao Miyazaki est en effet l'artisan d'un grand nombre de succès du groupe, dont Le Château dans le ciel (1986), Mon Voisin Totoro (1988) ou encore Princesse Mononoké (1997).Entre deux visionnages d'un de ces films sur la plateforme Netflix , il sera donc possible de découvrir le documentaire, en français, sur la plateforme de la chaine publique NHK Japon. Assez exceptionnel, le film de Kaku Akawara permet de suivre véritablement Miyazaki sur une décennie de travail, depuis 2004.Akawara avait récidivé avec Never-Ending Man, un documentaire dans lequel il suivait Miyazaki et le Studio Ghibli pendant deux ans après l’arrêt annoncé de leur activité...On assiste ainsi au travail sur Ponyo, mais aussi sur Le vent se lève, sorti en 2013 et dernier long-métrage, à ce jour, du génie japonais, cofondateur avec Isao Takahata du Studio Ghibli. Les quatre épisodes sont accessibles à cette adresse , visibles en français jusqu'en 2026, pas moins...