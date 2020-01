11 auteurs de bande dessinée exposés dans 17 gares de France

Paris Gare du Nord - Emil Ferris © David Paquin



< >

Strasbourg - Claveloux1 © David Paquin Paris St Lazare - Emilie Gleason © David Paquin Paris Montparnasse - Bilal © David Paquin Paris Gare du Nord - Emil Ferris © David Paquin Paris Gare du Nord - Charles Burns © David Paquin Paris Gare de Lyon - Tsuge © David Paquin Marseille - Emil Ferris © David Paquin Limoges - Emilie Gleason © David Paquin Lille Europe - Tsuge © David Paquin Lille Europe - Tsuge © David Paquin Lille Europe - Brecht Evens © David Paquin Bordeaux Saint-Jean - Nicole Claveloux © David Paquin Bordeaux Saint-Jean - Nicole Claveloux © David Paquin Bordeaux Saint-Jean - Brecht Evens © David Paquin Avignon - Charles Burns © David Paquin Amiens - Yukito Kishiro © David Paquin Amiens - Catherine Meurisse © David Paquin

« De nouveaux espaces pour les créateurs et créatrices de bande dessinée », voilà le topo. Bordeaux à Rennes en passant par Paris, depuis Strasbourg, Limoges, Montpellier Saint-Roch ou encore Lille Europe, ces 17 expositions montrent la BD comme rarement.« Visiteurs et voyageurs en gare peuvent ainsi découvrir Emil Ferris, Ugo Bienvenu, Catherine Meurisse ou encore Enki Bilal et Yoshiharu Tsuge, artistes sélectionnés, primés, ou encore parties prenantes de la programmation de la 47e édition du Festival international de Bande Dessinée d’Angoulême qui se tiendra du 30 janvier au 2 février prochain », indiquent une communication du festival.Laquelle s’inscrit, bien entendu, dans le cadre de 2020 années de la bande dessinée en France, opération voulue par le ministère de la Culture. « Désormais, la bande dessinée est un médium à part entière de la programmation culturelle en gare, au même titre que la photographie, l’art pictural ou encore l’art contemporain. Chaque année, ce sont plus de 100 expositions qui animent les gares partout en France », poursuit-on.Une manière de témoigner de la diversité et de la créativité contemporaine ? Possiblement. Cela fait déjà bien des années qu’en arrivant à la gare de Bruxelles, la BD est largement présente : un train de retard, enfin rattrapé pour la France ?