2 centimètres pour une histoire : Marvel réédite de minuscules comics

Une renaissance inattendue : six comics miniatures publiés dans les années 1960 par la maison d'édition Marvel seront de nouveau disponibles le 18 août prochain, réunis dans un coffret. Particularité : ces six comics, en noir et blanc, ne mesurent que deux centimètres, et proposent une histoire assez simple, racontée en 48 ou 52 pages. La mise en page est par ailleurs assez simple, avec une page de texte en vis-à-vis d'une illustration.Difficile de déterminer par qui ces comics si spéciaux ont été illustrés, ou même écrits : la maison d'édition Marvel ne le précise pas dans son communiqué. Mais les histoires sont bel et bien originales, bien que simplistes. On retrouve tout de même un détail qui a son importance dans le récit consacré à Spider-Man : l'apparition, à la fin de l'histoire, d'une silhouette qui ressemble fort à un certain Superman... venu de chez DC Comics. Une sorte de crossover avant l'heure...Comme le signale le blog 'Tain't the Meat , qui propose aussi de découvrir les pages intérieures des comics, ces derniers étaient vendus dans les machines à chewing-gum, pour la modeste somme de 1 cent seulement. Cette réédition sera proposée pour 30 $ aux États-Unis, et ne semble pas prévue en France.Parmi les personnages représentés, Millie the Model, qui n'est pas une super-héroïne, mais une héroïne tout de même, au centre d'histoires humoristiques et romantiques publiées par la maison Marvel.