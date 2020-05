20 années de Gorillaz dans un comics de 120 pages

Le créateur de Tank Girl a construit l’univers graphique du groupe Gorillaz — attendu qu’il officie également comme bassiste au sein de l’équipe.Pas vraiment un comics, plus qu’un simple calendrier, Gorillaz Almanac s’inspire de la tradition britannique des recueils annuels. Il présente des œuvres inédites et nouvelles, mais également des puzzles et des invités spéciaux.Il fait état de vingt années de performances musicales et graphiques — les clips de ce groupe sont résolument inouïs.On découvrira la vie de Noodle, le guiratiste, Murdoc Niccals, autre bassiste et Russel Hobbs, le batteur — avec évidemment le chanteur Jamie Hewlett. Et leurs phénoménales compositions.Artworks, musique et jeux, de quoi régaler les fans. Prix de vente 24 £, en précommande à cette adresse