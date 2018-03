200 000 albums proposés à 2 € : préparez-vous pour les 48H BD

À l’instar du cinéma et de la musique, le 9e art a désormais sa fête : les 48 H BD. Pendant deux jours, partout en France et en Belgique, les bulles seront à l’honneur à l’occasion de nombreuses manifestations : ateliers, master class, jeux éducatifs, expositions, rencontres, mais aussi performances et dédicaces sont au programme.









Comme chaque année, une sélection d’albums de bande dessinée vendus à deux euros l’unité sera proposée dans plus d’un millier de points de vente du livre afin de favoriser la découverte et donner envie de lire à toutes et tous. Ce sont en tout 200.000 exemplaires qui seront mis en vente à ce prix, durant le week-end.

350 événements sont organisés durant les deux journées, avec 200 auteurs mobilisés pour partager la passion du 9e art. Des ateliers pour apprendre et comprendre les techniques de la bande dessinée, des expositions et des dédicaces pour rencontrer et échanger avec les auteurs sont également prévues.

Des battles de dessins animeront Aix-en-Provence (13), Mouans-Sartoux (06) ou encore Toulon (83). À Saint-Pierre d’Oléron (17), petits et grands pourront participer à un grand jeu de piste autour de Seuls, en présence du scénariste Fabien Vehlman, tandis qu’à Rennes, Fabcaro sera à l’honneur avec l’adaptation de sa BD Zaï zaï zaï zaï interprétée par la compagnie Légère Éclaircie à l’occasion d’un apéro-spectacle.



À Paris, le dessinateur de Télémaque, Kenny Ruiz, réalisera une grande fresque en direct devant des centaines de personnes. À Nancy (54), le public découvrira le travail de coloriste, tandis qu’à Lille (59) un atelier proposera aux jeunes dès 10 ans de découvrir la naissance d’une bande dessinée, du scénario à l’album final.



Libraires, médiathécaires, enseignants, auteurs, éditeurs, animateurs... tous se mobilisent pour faire des 48 H BD un événement festif et convivial d’envergure.









Cette année, près de 5000 écoles profiteront de l’exposition de planches et d’ateliers organisés, avec une dotation de 50.000 livres qui accompagnent la manifestation. En Île-de-France, dans 15 lycées de la région, en collaboration avec les médiathèques des villes concernées, 500 lycéens de seconde rencontreront un auteur, illustrateur ou scénariste, qui partagera sa passion du neuvième art.

Enfin, les 48 H BD ont choisi de collaborer avec l’ONG Biblionef qui fête ses vingt-cinq ans ! L’objectif de Biblionef est de fournir aux enfants et adolescents défavorisés des livres neufs, récents et choisis qui les accompagneront dans une meilleure connaissance du monde qui les entoure.

Biblionef distribuera 5 500 ouvrages offerts par les éditeurs membres des 48 H BD pour créer et consolider des bibliothèques d’écoles implantées dans des quartiers en difficulté (à Orléans par exemple) ou encore des structures sociales ou culturelles.







Pour les librairies, un visuel sera proposé pour inciter à faire sortir la bande dessinée de son rayon — au sens propre. De même, un guide de lecture, diffusé à 40 000 exemplaires, présentera une sélection d’albums : 80 titres aux styles très variés, à travers12 thématiques (arts, nature, histoire, gastronomie, sciences & avenir).



La liste des titres proposés est à retrouver ici :