2020, l'année où la BD fait sa rentrée des classes

La bande dessinée occupe en effet une place non négligeable dans le secteur de l’édition. Nombre de jeunes manifestent un engouement certain à son égard, en regard des chiffres de l’étude SNE-GfK de juin dernier . Il en ressort que 40 % des BD jeunesse achetées sont lues par des 10-14 ans et 27 % par des enfants de moins de 10 ans. Les mangas aussi sont fort appréciés, puisque 36% des titres vendus en France sont achetés par des 15-29 ans.Estimant à ce titre que la bande dessinée peut jouer un rôle dans la sensibilisation à l’art et à l’éducation culturelle des plus jeunes, le SNE a décidé de proposer une approche qui vise à articuler plaisir de la lecture et pédagogie.Baptisé La BD en classe , le dispositif est conçu pour convenir à l’ensemble des professionnels en milieu scolaire, que ce soit aux enseignants, aux éducateurs, aux accompagnateurs ou encore aux documentalistes. Chaque numéro sera édité annuellement avec une thématique différente abordée – pour 2020, ce sera Faites entrer les monstres.Les éditions seront toutes composées d’un dossier à l’usage des enseignants ainsi que d’un carnet destiné aux élèves adapté au cycle 3 (CM1, CM2 et 6e). À l’intérieur, une centaine de pages réunissant activités et extraits d’albums illustrés. Des publications venues de titres franco-belges ou internationaux, et aussi de mangas – les extraits ont été gracieusement fournis par les auteurs et leurs éditeurs.Elles résultent d’un choix opéré par un comité de lecteur regroupant divers acteurs du secteur de la bande dessinée, qui mêlent professionnels du livre et de la médiation. La rédaction des dossiers a quant à elle été confiée à des professeurs et maitres formateurs.Pour ce premier numéro, à paraître début 2020, le thème retenu est donc celui des monstres. On y trouve un lexique sur les codes graphiques de la BD, des clés d’analyse littéraire, un parcours de lecteur qui traite de la monstruosité, des ateliers de création ou encore un mémo sur le droit d’auteur.Le premier numéro est d'ores et déjà téléchargeable sur le site du SNE photos ActuaLitté, CC BY SA 2.0