22 auteurs du 9e art font entrer des bandes dessinées dans les musées

Une exceptionnelle exposition a débuté ce 21 février à Rome : à l’initiative du ministère de la Culture, le projet Fumetti nei Musei a vu le jour. Ce dernier s’est attaché les services d’auteurs de romans graphiques, qui ont réalisé 22 ouvrages pour les services pédagogiques de l’Instituto Centrale per la Grafica...





Vingt-deux livres pour raconter aux musées italiens l’histoire de musée à travers la bande dessinée – et chercher à ouvrir le dialogue entre les visiteurs, les curieux, les amateurs... et les musées. Fumetti nei Musei repose sur cette volonté d’initier les plus jeunes aux collections des musées, à travers une langue inédite.

Quelques-uns des plus célèbres auteurs de bande dessinée italienne ont été sollicités, ainsi que de jeunes talents, pour aboutir à cette exposition insolite. L’entrée et l’exposition sont libres jusqu’au 1er avril, pour aller à la rencontre d’un croisement entre l’art classique et l’art contemporain – le 9e, bien entendu.

Les auteurs se sont d’ailleurs immergés dans l’atmosphère de plusieurs musées pour arriver à ces créations – pour en faire également de véritables lieux vivants, et les protagonistes de leurs propres histoires. Chaque bande dessinée produite compte une vingtaine de pages, et elles seront gratuitement mises à la disposition des étudiants qui prendront part aux ateliers pédagogiques ainsi créés.

En plus de 18 pages de dessins, on y retrouve de courts textes présentant quelques grandes lignes de l’histoire du musée où l’auteur s’est plongé. Le ministre de la Culture, Dario Franceschini, soulignait que cette initiative s’inscrivait dans la ligne d’autres projets, comme en France, où le Musée du Louvre et celui d’Orsay peuvent publier des albums de BD.

Le voyage de l’exposition, lui, se poursuivra à l’Uffizi al Colosseo, la Galleria Borghese de Brera, Reggia di Caserta et au musée de Capodimonte à Naples, entre autres. En attendant, les 20 musées qui se sont fait croquer disposent désormais chacun de leur album, à découvrir sur place...