25 années de bande dessinée, en 25 planches

Fondée en 1995, l’association Loi 1901, à but non lucratif, « Les Amis du Musée de la Bande Dessinée » ou « AMBD » a pour raison d’être de soutenir le musée par des dons d’œuvres. Elle a depuis contribué régulièrement et fidèlement à l’enrichissement des collections patrimoniales du musée et de la bibliothèque de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image par plus de 368 planches et tirages, 166 albums, 3240 imprimés et 27 figurines et statuettes.En outre, elle n’a cessé d’affirmer son intérêt pour la création dans la bande dessinée en organisant des rencontres avec plus de 88 auteurs. Constitués au début par un noyau de lecteurs et aficionados convaincus de la valeur artistique de la bande dessinée, ses effectifs comptent aujourd’hui 160 membres.Ainsi, ce 28 juillet et jusqu’au 3 janvier, 25 œuvres de maîtres, choisies parmi les œuvres offertes au musée, des archives diverses, des albums offerts à la Bibliothèque et des photographies récapituleront ces années d’activité en faveur du patrimoine et de l’art de la bande dessinée.L’affiche a été réalisée par Margerin, dont on reconnaîtra aisément le trait.