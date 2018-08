34 ans plus tard, Supergirl revient au cinéma

Le DC Cinematic Universe continue de se développer, et pas seulement autour de ses méchants. Après son relooking et l’arrivée de la saison quatre de sa série, Supergirl fera son retour sur grand écran. Le long métrage de Warner Bros et DC est sur les rails, et Oren Uziel a démarré le script. Il avait déjà scénarisé 22 Jump Street ou encore The Cloverfield Paradox.



Supergirl



Supergirl

Supergirl devrait permettre à la Warner de prendre un autre virage avec les personnages DC, rendus résolument sombres avec les films dans la lignée de Batman vs Superman. En effet, le film devrait conserver le ton de la série CW qui s’apprête à entamer sa quatrième saison. Les résultats plutôt passables de Justice League au box-office y sont sans doute pour beaucoup...

L’annonce surprend, au milieu des discussions sur le devenir de Superman, on annonce un nouveau long métrage plus… girl power. En parallèle des aventures de son cousin Superman, Supergirl est sur tous les fronts. Mais qui sait, peut être que la famille sera réunie...

Supergirl apparait pour la première fois dans Action Comics #252 en 1959 sous les pinceaux d’Otto Binder et d’Al Plastino. Tout comme Clark Kent, Kara Zor-El est envoyé sur terre par ses parents pour y être élevé par ce dernier. Elle devient alors l’orpheline Linda Lee.

Incarnée par Melissa Benoist dans la série de Greg Berlanti, Supergirl devrait apparaitre sous les traits d’une nouvelle actrice — un choix plutôt étrange. Le nom du producteur n’a pas encore été divulgué et bien que peu d’information ait été dévoilée sur le film, Deadline annonce d’ores et déjà que l’écriture du scénario est en route avec Oren Uziel.



Et pour patienter d'ici là (le film n'a pas encore de date de sortie), Aquaman arrive à la fin de l’année, suivi par Shazam, qui adopte un ton plus humoristique, ou encore le Joker de Todd Phillips et la suite de Wonder Woman, Wonder Woman 1984. On parle aussi d’un nouveau film Batman par Matt Reeves ainsi que d’un long métrage consacré à The Flash, incarné par Ezra Miller...