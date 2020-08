40 personnalités LGBT+ qui ont changé le monde, un annuaire biographique

C’est en nous faisant entendre et en étant visible qu’un réel changement s’opérera.

Florent Manelli





L’année passée, Florent Manelli publiait le premier tome de cet annuaire biographique étonnant : 40 LGBT+ qui ont changé le monde, autant de portraits documentés richement, qui brossaient le tableau d’un monde en évolution. Et de ses acteurs.Dans un second tome, 40 nouvelles figures apparaissent, « activistes, personnalités, célèbres ou inconnues, qui, à leur échelle, font ou ont fait avancer le mouvement LGBT+ ». Florent Manelli, illustrateur parisien originaire de Perpignan, s’est glissé avec un fin trait au feutre noir dans la vie de chacun.Il est aujourd’hui une figure montante de l’engagement et du militantisme LGBT+, qui se bat depuis plusieurs années pour le patrimoine et la mémoire des grandes figures de la communauté.Pédagogique, instructif, sensible, cet ouvrage aura, à plusieurs égards, le mérite de faire sa part au sein des différentes luttes LGBT+, de se souvenir de ces personnes qui ont tracé ce chemin, mais aussi de ce qu’il reste à parcourir.En voici un extrait, en avant-première :Florent Manelli – 40 LGBT+ qui ont changé le monde – éditions Lapin – t.1 9782377540365 – 20 € // t.2 9782377541089 – 20 € [à paraître 9/10]