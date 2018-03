400 000 dollars pour une couverture de comic Spider-Man

À Dallas, au Texas, la tête de toile Spider-Man vient d'inscrire un nouveau record de montant de vente aux enchères : la couverture originale d'Amazing Spider-Man #100, signée par John Romita Sr. et Frank Giacoia, est partie pour 400.000 $. Cette couverture culte rassemble un nombre impressionnant de personnages de la série, amis ou ennemis du Tisseur.

Heritage Auctions, qui organisait la séance de vente, avait fixé une estimation à 300.000 $ pour cette couverture de The Amazing Spider-Man #100, paru en 1971, mais a vu sa prévision largement dépassée au cours des enchères.

Le record précédent pour une couverture Marvel, également chez Heritage Auctions, s'élevait à 286.800 $ pour une couverture de 1973. Mais d'autres ont largement dépassé cette somme : en 2012, une couverture de Todd McFarlane pour The Amazing Spider-Man #328, avait été adjugée pour 657.250 $...

Puisqu'il s'agissait du numéro 100 de la série The Amazing Spider-Man, une des plus populaires chez Marvel, John Romita Sr. et Frank Giacoia avaient vu très grand en réunissant une bonne partie des personnages, amis ou ennemis, de Spider-Man.

« Cette couverture a été signée par un John Romita Sr. au meilleur de son art, à une époque où la popularité de Spider-Man était extrêmement élevée », explique Ed Jaster, responsable de la catégorie Art chez Heritage Auctions. « John Romita Sr. avait fait les dessins de couvertures et des histoires de Spider-Man entre les numéros 39 et 95, et il a fait passer le personnage d'une sorte de lycéen ringard à un étudiant plus confiant, ce qui explique pourquoi Spider-Man a été en mesure d'intéresser des lecteurs plus âgés. »

Qui plus est, ce numéro est particulièrement culte en raison de son histoire, qui voit, bien sûr, Peter Parker faire face à ses responsabilités, mais aussi à une poussée de croissance inattendue et inhabituelle...via Comic Book