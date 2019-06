480 mètres sous terre, la BD interactive des étudiants de l'école Estienne

< >

480 mètres sous terre réunit les œuvres numériques de 9 étudiants du cursus illustration scientifique de l’Ecole Estienne, qui après avoir visité le laboratoire souterrain de l’Andra en Meuse/Haute-Marne, ont décidé de transmettre leur expérience, leur ressenti et leurs réflexions sur le stockage profond des déchets radioactifs.La radioactivité, la géologie, les machines de chantier, la sûreté, l’équipement du personnel... Chaque étudiant a choisi la question qu’il souhaitait aborder. « Il est important que tous ces grands projets publics, ces grands projets du siècle puissent être expliqués par les mots, par l’image, pour le grand public. Pour permettre au public de comprendre », note Joseph, étudiant.« L’intérêt de concevoir une BD documentaire dans un cadre didactique est de présenter un sujet sous une forme narrative, qui raconte l’information comme une histoire. Nos étudiants par l’intermédiaire de ce projet ont pu expérimenter ce registre, créer de courtes séquences dessinées, mettre en scène des personnages, des situations et des actions, afin d'aborder de manière apparemment simple des notions ou des enjeux assez complexes », souligne de son côté Matthieu Lambert, coordinateur Diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA) Design d'Illustration Scientifique (DIS) au sein de l'École Estienne.Et d'ajouter : « Ici, cet objectif a été accompagné d’un défi supplémentaire : penser la BD de façon numérique, interactive et animée pour proposer au public une expérience de lecture innovante. »La bande dessinée interactive a été réalisée en partenariat avec l’Andra, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, sous tutelle des ministères en charge de l’énergie, de l’environnement et de la recherche.La bande dessinée est accessible à cette adresse