5 choses que vous ignorez sans doute sur Stan Lee

La disparition de Stan Lee laisse des millions de lecteurs, d'auteurs et de dessinateurs orphelins. Mais Lee laisse une empreinte indélébile sur la bande dessinée et sur l'histoire de l'édition, en s'inscrivant parmi les éditeurs les plus célèbres au monde. Voici quelques faites d'armes et détails insolites pour se souvenir de Stan « The Man » Lee...

(Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Il a posé nu

On ne voudrait pas réduire à son plus simple appareil la carrière de l'homme qui inventa Spider-Man, Hulk et Les Quatre Fantastiques, mais il faut bien rappeler que Stan Lee aimait s'amuser. Les décennies de succès de Marvel, dans les années 1960-1970, ont laissé le souvenir de nombreuses soirées sans fin...

En 1983, plusieurs auteurs de la maison se retrouvent pour fêter la fin d'une série de comics consacrés à Spider-Woman. Les créateurs sont venus déguisés, et prennent des photos qui seront intégrées dans l'ultime numéro. Et Lee se retrouve nu comme un ver, sur un canapé. « J'ai réussi à faire en sorte que Stan pose nu. Nous l'avons photographié avec un comics devant ses parties intimes, mais je n'ai pas tardé à recevoir un appel d'une de ses assistantes, depuis L. A. », se rappelle Ann Nocenti, connue pour son travail sur New Mutants ou Uncanny X-Men.

Un jeune George RR Martin lui a écrit

En 1963, la rédaction de Marvel reçoit le courrier d'un certain George R.R. Martin qui, quelques décennies plus tard, signera la saga Game of Thrones... « Après avoir reçu et lu mes exemplaires de Fantastic Four #32 et Avengers #9, j'ai finalement décidé d'en faire des gravures en bronze et de les monter sur un piédestal au milieu de ma chambre », annonce Martin, alors âgé de 15 ans.

Il enverra plusieurs courriers, preuve de l'assiduité et de la passion qu'il met dans la lecture des comics Marvel. Des années plus tard, il déclarera son amour pour Marvel sur son éternel rival DC Comics : « Pendant longtemps, DC Comics a été dominant dans le secteur du comics, mais leurs titres étaient en cercle fermé. Superman ou Batman vivait une aventure, et à la fin de cette dernière, il se retrouvait exactement avec le même statut qu'auparavant. »



Il est possible de jouer à un jeu vidéo avec Stan Lee

Les célèbres caméos de Stan Lee ne s'arrêtent pas aux caméras : en 2012, le jeu vidéo The Amazing Spider-Man se voit prolongé par une extension qui propose aux joueurs d'incarner Stan Lee, rien que ça ! Doté des pouvoirs de Spider-Man, le fringuant nonagénaire saute d'immeuble en immeuble pour récupérer des pages de comics perdues...

Il multipliait les projets

Dans le dernier jeu consacré à Spider-Man, sur PS4, Stan Lee fait à nouveau une apparition, fidèle au poste.

C'est un trait de son caractère que tout le monde lui reconnait : Stan Lee était un hyperactif, multipliant les projets alors même que les précédents n'étaient pas terminés. En 2016 un biopic consacré à Stan Lee avait ainsi été validé par 20th Century Fox, qui aurait relevé plus du film d'aventure que de la biographie filmée. Le long-métrage aurait raconté la vie de Lee en y mêlant des éléments « façon 007 époque Roger Moore »...

Après le rachat de sa société POW ! Entertainement par un groupe chinois, Lee s'était lancé dans d'autres projets, qui auraient pu voir son influence encore étendue à l'Asie...



Il a sa propre figurine

Qui dit comics dit action figures, ces figurines à collectionner qui ne sont pas du tout pour les enfants. Stan Lee a eu la sienne, fin 2015, grâce à la société Das Toys. Elle disposait de deux têtes interchangeables, des années 2000 et des années 1970, ainsi que d'articulations pour lui faire prendre la pose façon Spider-Man...