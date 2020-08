50 nuances de Grecs de Jul, saison 2 : Hellène et Ludivine enfant...

Diffusion du 31 Août au 1er Novembre.

« Les récits antiques offrent des outils pour réfléchir à ces questions. Je me suis amusé à parodier la démission, sur Grèce Inter, du ministre Nicolas Éole, chargé de la transition écologique de la mythologie », indique tout de go le dessinateur.Dans cette saga mythologique, petite sœur de Silex and the City, les grands mythes de l’Antiquité entrent plus que jamais en résonance avec l’actualité : inégalités raciales quand on refuse l’entrée du Panthéon grec à la déesse égyptienne Isis, crise écologique et démission de Nicolas Eole, prise de conscience du mouvement « #Myth-Too » ou contestation sociale avec le Mouvement de Jason et les « Toisons Jaunes », etc.Sur Arte.tv, Guillaume Gallienne, Christophe Alévêque, Léa Salamé, Nagui, Camelia Jordana, Alex Lutz et Bruno Sanchès, Hapsatou Sy, André Manoukian et tant d’autres se sont joints aux invités de la saison précédente pour redonner vie aux divinités, héros et monstres qui nourrissent notre imaginaire depuis trois mille ans !Et toujours avec ce mot d’ordre du créateur : « L’humour possède une dimension libératrice : on reprend le contrôle sur ce qui nous échappe, on reconquiert une forme de dignité face à l’impuissance et la peur »La bande annonce de cette saison 2 est disponible ci-dessous :On peut aussi se délecter du making-of, avec les invités en guest-stars, dans cette vidéo :