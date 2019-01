60 ans et un 38e album d'Astérix et Obélix en octobre 2019

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



« Jean-Yves et moi avons souhaité prendre pour point de départ le fameux “nos ancêtres les Gaulois...”. Sauf que bien sûr, on ne sait pas trop qui sont leurs ancêtres ! Mais retenez que quelqu’un de vraiment important vient d’arriver au village. Qui ? Vous le saurez en lisant le prochain album ! », annonce Didier Conrad, dessinateur des albums d'Astérix depuis le 35e tome, Astérix chez les Pictes (2013).Au-delà de cette déclaration et d'une planche présentée comme un gag-bonus en avant-première du 38e album, aucun indice n'a été dévoilé sur ce dernier. L'origine des Gaulois, réfractaires ou non, sera sans doute propice aux nombreux gags et jeux de mots que Conrad et Ferri se font fort de multiplier, dans la lignée du légendaire duo Uderzo-Goscinny...Outre ce nouvel album, l'année 2019 sera celle des 60 ans d'Astérix et Obélix, avec moult publications pour marquer cette date historique : le 16 janvier prochain, le village d'irréductibles Gaulois — et pas seulement Assurancetourix — donnera de la voix pour les premiers livres audio de la série Le 6 février, un art book permettra de découvrir l’intégralité des tapuscrits de René Goscinny et des planches d’Albert Uderzo pour l'album Astérix le Gaulois. En édition limitée à 800 exemplaires, ce coffret de luxe sera vendu au prix de 200 €. En septembre 2019, un autre album assez spécial verra des auteurs contemporains rendre hommage aux personnages d'Uderzo et Goscinny : Blutch, Midam, Catherine Meurisse, Arthur de Pins, Guy Delisle, Alary, et d’autres se prêteront à l'exercice...