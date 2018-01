80 ans de Superman, célébrés avec une histoire inédite de ses créateurs

L’homme de Krypton, apparu pour la première fois dans la série Action Comics #1, en avril 1938, va gentiment sur ses 80 ans, sans avoir pris une ride. Une célébration que ne manquera pas DC Comics : l’éditeur prévoit de ressortir une histoire datée de 1945 et perdue pour l’humanité. Merci les archives...







L’histoire commence avec l’un des fans de BD de l’époque, avant qu’il ne devienne l’un des scénaristes les plus prolifiques de DC Comics : Marv Wolfman. Visitant les bureaux de la maison d’édition, il tombe sur un comics d’une douzaine de pages, scénarisé par Jerry Siegel et dessiné par Joe Schuster. Ce dernier n’avait jamais été imprimé.

L’unique exemplaire existant était donc entré dans la collection de Wolfman depuis 1945 : Too Many Heroes n’aurait pu jamais voir le jour. Mais pour le 1000e numéro de Action Comics, l’Homme d’Acier retrouvera sa jeunesse éternelle, et fêtera ses 80 ans.



Difficile de savoir précisément si Siegel et Schuster travaillaient alors sur un projet spécifique – bien que l’on ait depuis identifié des paiements reçus par le scénariste pour le projet Too Many Heroes.

Les 12 pages seront intégrées à un hommage qui comptera 384 pages retraçant l’histoire et la vie glorieuse de Superman. Des planches, des scénarios, mais également, des essais produits par les spécialistes du genre seront publiés. L’idée est de montrer combien, s’il était nécessaire, leur personnage a durablement marqué non seulement le monde du comics, mais plus encore, la pop culture.

Le premier numéro d’Action Comics sortit le 18 avril 1938. L’hommage, 80 ans plus tard, sortira le 19 avril 2018.







